مستند «۱۳۴۴ روز» آماده نمایش شد

به گزارش میراث‌آریا، مستند «۱۳۴۴ روز» به کارگردانی محسن خان‌جهانی که ساخت آن بیش از سه سال طول کشیده است، حواشی بیماری کرونا در ایران را روایت می‌کند.

خان جهانی که مستند دیگری به نام «ِ A.B.C.D» را درباره بیماری کرونا پیش از این ساخته است، تاکید دارد که مستند قبلی درباره تاثیرات عاطفی و احساسی بیماری کرونا بر مردم بود و فیلم جدیدش روایتی دیگر از تاثیرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کرونا را به چالش می‌کشد.

به گفته این مستندساز، ساخت این فیلم بیش از سه سال زمان برده است و چون قصد داشته تمامی حواشی بیماری کرونا را به تصویر بکشد و با توجه به گستردگی مکان‌ها و راش‌ها، تدوین آن هم یک سال طول کشیده است.

عوامل مستند «۱۳۴۴ روز» عبارتند از: کارگردان: محسن خان جهانی، تدوین: مهدی ایروانی و الهام گودرزی، تصویربردار: امیر جغتایی، مهیار میرجلالی و محمد حسنی، صدابردار: احمدرضا طایی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، آهنگساز: کیان کفائی‌پور، اصلاح رنگ و نور: مهدی ایروانی، مدیر تولید: مهدی صادقی، تهیه‌کننده: علی حسین خان‌جهانی.

محسن خان‌جهانی ساخت مستندهای چون «پیچ سرهنگ» «بر سرخاک»، «یک میخ و چند کت»، «گزارش یک بازپرس»، «آزادراه»، «انتهای خیابان پاستور»، «صندلی شماره ۲۵۷»، «بُرد - برد»، «شهر پولکی»، «کلاه شیشه‌ای»، «یار دبستانی» و... در کارنامه کاری‌اش دارد.

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