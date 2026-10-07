به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی بندپی، ظهر چهارشنبه ۱۵ مهرماه در نشست با مسئولان و فعالان گردشگری شهرستان اردکان که در مجموعه گردشگری عمارت مهزاد برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهرستان، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی برای رونق گردشگری اردکان تأکید کرد.

او با اشاره به همراهی مسئولان، فعالان و تشکل‌های گردشگری اردکان گفت: این همدلی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها و رونق گردشگری شهرستان باشد و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان نیز باید پس از بررسی کارشناسی و میدانی، برای موارد عملیاتی پیگیری شود.

محسنی بندپی با بیان اینکه اردکان از ظرفیت‌های قابل توجه تاریخی و فرهنگی برخوردار است، افزود: بافت تاریخی، مسجد جامع و دیگر بناهای تاریخی شهرستان نشان‌دهنده ظرفیت بالای اردکان برای توسعه گردشگری و ایفای نقش بیشتر در گردشگری استان یزد است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه‌ای بلندمدت برای گردشگری اردکان تأکید کرد و گفت: توسعه این حوزه باید بر اساس چشم‌انداز و برنامه راهبردی دنبال شود و حمایت از سرمایه‌گذاران، بوم‌گردی‌ها و مشاغل خرد و خانگی نیز در این مسیر اهمیت دارد.

او با تأکید بر نقش تشکل‌های تخصصی اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی باید در تصمیم‌سازی و پیگیری مسائل گردشگری حضور مؤثرتری داشته باشند و پیشنهادهای عملیاتی آنها در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه، مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پروژه‌های متعدد گردشگری در شهرستان گفت: اردکان در سال‌های اخیر به کارگاه عمرانی گردشگری تبدیل شده و برای ادامه این روند، حمایت دستگاه‌های ملی و استانی و تأمین منابع مالی ضروری است.

او توسعه زیرساخت‌های اقامتی را از نیازهای گردشگری اردکان دانست و افزود: ایجاد هتل و مجموعه‌های اقامتی می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی شهرستان کمک کند.

پوردهقان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی اردکان تأکید کرد: این ظرفیت‌ها باید در قالب یک هویت منسجم معرفی شود و برای گردشگری شهرستان یک برند مشخص شکل بگیرد تا اردکان در کنار جایگاه صنعتی و معدنی خود، به‌عنوان یک مقصد گردشگری نیز شناخته شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی همچنین همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر، اداره‌کل میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های مرتبط را برای رفع موانع و توسعه گردشگری ضروری دانست و گفت: با ایجاد زیرساخت مناسب، حمایت از سرمایه‌گذاران و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی می‌توان جایگاه اردکان را در گردشگری تقویت کرد.

انتهای پیام/