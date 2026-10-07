به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز چهارشنبه، ۱۵ مهرماه در حاشیه آغاز رالی تور خانوادگی خودروهای کلاسیک و تاریخی که به مناسبت هفته جهانی گردشگری و روز فرهنگی کرج، از کرج به مقصد نمک‌آبرود آغاز شد، اظهار کرد: این رویداد با حضور ۱۴۰ خودرو از هتل قصر رز کرج به سمت هتل خزر نمک‌آبرود انجام می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: برگزاری رویدادهای گردشگری زمانی می‌تواند اثرگذاری واقعی داشته باشد که از ظرفیت‌های موجود در جامعه برای خلق تجربه‌های تازه استفاده کند و امروز شاهد نمونه‌ای از این نگاه در قالب رالی تور خانوادگی خودروهای کلاسیک و تاریخی هستیم.

این مسئول تاکید کرد: این رویداد فرصتی برای بازخوانی بخشی از تاریخ معاصر، فرهنگ عمومی و سبک زندگی نسل‌های مختلف است؛ چراکه بسیاری از این خودروها برای مردم خاطره و روایت دارند و می‌توانند به عنوان بخشی از میراث صنعتی و اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرند.

او توضیح داد: آنچه در این رویداد برای ما اهمیت دارد، قرار گرفتن خودرو در کنار سفر و خانواده است. وقتی علاقه‌مندان به خودروهای تاریخی همراه با خانواده‌های خود در یک مسیر گردشگری قرار می‌گیرند، خودرو از یک موضوع تخصصی فاصله می‌گیرد و بهانه‌ای برای شکل‌گیری یک تجربه مشترک خانوادگی و اجتماعی می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ادامه داد: گردشگری امروز دیگر محدود به بازدید از بناهای تاریخی و جاذبه‌های طبیعی نیست و در دنیا گونه‌های مختلف گردشگری بر اساس علایق و سبک زندگی مردم شکل گرفته است. گردشگری خودرو نیز یکی از همین حوزه‌هاست که می‌تواند با برگزاری رالی‌ها، نمایشگاه‌ها، تورهای موضوعی و رویدادهای فرهنگی توسعه پیدا کند.

او ابراز کرد: انتخاب کرج به عنوان نقطه آغاز این رالی تور، از نظر ما یک پیام مشخص دارد و آن اینکه باید از مناسبت‌های فرهنگی برای معرفی ظرفیت‌های واقعی شهر استفاده کنیم. کرج تنها یک شهر عبوری در مسیرهای ارتباطی کشور نیست، بلکه شهری با هویت، تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های متعدد گردشگری است که بخشی از این ظرفیت‌ها هنوز به اندازه کافی در قالب رویدادهای گردشگری معرفی نشده‌اند.

زینالی تصریح کرد: روز فرهنگی کرج می‌تواند فرصتی برای توجه بیشتر به داشته‌های فرهنگی و اجتماعی این شهر باشد و یکی از راه‌های معرفی این داشته‌ها، استفاده از زبان رویداد است. رویدادهای گردشگری می‌توانند مخاطب را از نقاط مختلف به یک شهر دعوت کنند و در کنار آن، زمینه آشنایی با فرهنگ، تاریخ، ظرفیت‌های خدماتی و جاذبه‌های مقصد را فراهم آورند.

این مسئول گفت: حرکت این کاروان از کرج به سمت نمک‌آبرود نیز نشان می‌دهد که می‌توان برای مسیرهای گردشگری، روایت و هویت تعریف کرد. در چنین برنامه‌ای خود مسیر نیز بخشی از تجربه سفر است و شرکت‌کنندگان فقط به مقصد فکر نمی‌کنند، بلکه از لحظه آغاز حرکت، در یک رویداد فرهنگی و گردشگری مشارکت دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با تأکید بر ضرورت تقویت گردشگری خانواده‌محور افزود: یکی از موضوعاتی که باید در برنامه‌ریزی گردشگری مورد توجه قرار گیرد، ایجاد فرصت‌هایی برای حضور همزمان اعضای خانواده است. برنامه‌های گردشگری اگر بتوانند میان سرگرمی، آموزش، فرهنگ و تجربه سفر پیوند ایجاد کنند، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، می‌توانند به تقویت ارتباط خانواده‌ها با میراث فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری نیز کمک کنند.

او بیان کرد: تلاش می‌کنیم ظرفیت‌هایی مانند خودروهای تاریخی، انجمن‌های تخصصی، مجموعه‌های بخش خصوصی و علاقه‌مندان را در مسیر توسعه رویدادهای گردشگری به کار بگیریم. استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند به شکل‌گیری یک جریان منظم از گردشگری رویدادمحور در استان منجر شود.

زینالی گفت: استان البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی مهم کشور، همواره با مفهوم عبور شناخته شده است، اما هدف ما این است که این نگاه تغییر کند و البرز و به‌ویژه کرج، از یک مسیر عبوری به مقصدی برای تجربه گردشگری تبدیل شود. برگزاری رویدادهایی که مخاطب را به شهر وارد می‌کنند، یکی از ابزارهای تحقق این هدف است.

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