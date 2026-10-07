به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این بازدیدها که، روز شنبه، ۱۵ مهر ماه، با حضور سید جلیل میرمحمدی، نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد، انوشیروان بندپی از موتابی بفروئیه، نارین‌قلعه میبد و هتل دستوران سنتی گلشن بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌ها و وضعیت این مجموعه‌ها قرار گرفت.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در جریان این بازدیدها، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان میبد و نقش آنها در توسعه گردشگری منطقه را مورد بررسی قرار داد.

همچنین توضیحاتی درباره وضعیت مجموعه‌های مورد بازدید، ظرفیت‌های موجود و مسائل مرتبط با توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان میبد به معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ارائه شد.

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