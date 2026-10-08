به گزارش میراث‌آریا، سلیم محمدی روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری، رویداد «تجربه هیجان‌انگیز قایقرانی دراگون‌بت» با هدف ایجاد یک تجربه متفاوت و آشنایی راهنمایان گردشگری با ظرفیت‌های گردشگری دریایی برگزار می‌شود.

معاون گردشگری هرمزگان افزود: در این برنامه، راهنمایان گردشگری در قالب یک فعالیت گروهی و هیجان‌انگیز، تجربه قایقرانی دراگون‌بت را در آب‌های خلیج فارس خواهند داشت.

او بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های دریایی و طراحی برنامه‌های تجربه‌محور می‌تواند به تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری هرمزگان کمک کند و زمینه معرفی بهتر جاذبه‌ها و فعالیت‌های دریایی استان را از سوی راهنمایان گردشگری فراهم آورد.

محمدی عنوان کرد: این رویداد روز جمعه ۱۷ مهرماه از ساعت ۱۹ در حوضچه قایقرانی المان بندرعباس برگزار می‌شود و ویژه راهنمایان تور است.

معاون گردشگری هرمزگان خاطرنشان کرد: حضور در این برنامه رایگان بوده و با توجه به محدودیت ظرفیت، ثبت‌نام و هماهنگی قبلی برای شرکت در رویداد ضروری است.

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