به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن‌های صنایع‌دستی استان قم و پلتفرم «با سلام» با هدف تسهیل و توسعه بازار فروش الکترونیک محصولات هنرمندان صنایع‌دستی این استان با حضور بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم عصر چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در سالن جلسات این اداره‌کل به امضا رسید.

قم دارای هنرمندان توانمند در رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این جلسه، با اشاره به انتخاب و معرفی قم به‌عنوان شهر ملی صنایع‌دستی گفت: استان قم دارای هنرمندان توانمند و برجسته‌ای در رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی است که آثار فاخر و ارزشمندی به‌ویژه با مضامین دینی و مذهبی خلق می‌کنند و حمایت و معرفی این ظرفیت‌ها از اولویت‌های مهم است.

بهزاد احمدی فارسانی خاطرنشان کرد: معرفی رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و فراهم ساختن بستر مناسب برای فروش محصولات هنرمندان صنایع‌دستی ضروری است.

ایجاد زمینه‌های گوناگون برای فروش آثار هنرمندان صنایع‌دستی ضروری است

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه در گفت‌وگویی، با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترهای مختلف برای فروش آثار هنرمندان صنایع‌دستی بیان کرد: این تفاهم‌نامه منعقد شد تا بستری کارآمد برای عرضه و فروش دست‌آفریده‌های هنرمندان صنایع‌دستی قمی در گستره ملی و نیز زمینه برندسازی محصولات هنرمندان صنایع‌دستی و همچنین حضور در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی را فراهم آورد.

محمدجواد جوکاری ادامه داد: هدف اصلی از انعقاد این تفاهم‌نامه، بازاریابی و فروش تولیدات فاخر، باکیفیت و دارای بسته‌بندی مناسب و دارای شناسنامه به مشتریان سراسر کشور از طریق پلتفرم با سلام است.

او افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، پلتفرم مذکور نسبت به توانمندسازی هنرمندان اقدام خواهد کرد؛ به ‌گونه‌ای که دوره‌های آموزشی تخصصی پیرامون روش‌های فروش مجازی، بازاریابی دیجیتال و نحوه درست بارگذاری محصولات در بستر دیجیتال برای صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان برگزار خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی قم اضافه کرد: همچنین در چارچوب این همکاری، معرفی ظرفیت‌های شاخص صنایع‌دستی استان و اطلاع‌رسانی پیرامون عنوان «قم؛ شهر ملی صنایع‌دستی» در بستر این پلتفرم دنبال خواهد شد.

شروع فرآیند تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی

جوکاری در بخش دیگر سخنان خود، از شروع فرآیند تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان خبر داد و گفت: این معاونت آماده ثبت‌نام از هنرمندان صنایع‌دستی قم برای تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی است.

او اعلام کرد: از تمامی هنرمندان و فعالان واجد شرایط دعوت می‌کنیم، برای اطلاع از شرایط، مراحل ثبت‌نام و مدارک مورد نیاز به معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این اداره‌کل واقع در خیابان انقلاب اسلامی (چهارمردان)، کوچه ۱۷، خانه تاریخی زند مراجعه کنند و یا با شماره تلفن های ۳۷۰۶۵۳۰۰ تا ۳۰۲ با پیش‌شماره ۰۲۵ تماس بگیرند.

نشانی اینترنتی پلتفرم با سلام https://basalam.com است.

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