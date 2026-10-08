اجازه ندهیم مشکلات مالی چراغ دفاتر گردشگری البرز را خاموش کند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز چهارشنبه، ۱۵ مهرماه در حاشیه نشست بررسی مسائل و مشکلات دفاتر و آژانس‌های مسافرتی استان البرز که با حضور رئیس بانک توسعه تعاون، نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای دفاتر و آژانس‌های مسافرتی برگزار شد، اظهار کرد: شرایط موجود کشور، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را با دشواری‌هایی مواجه کرده و دفاتر و آژانس‌های مسافرتی نیز از این شرایط تأثیر پذیرفته‌اند. در چنین وضعیتی، حمایت از فعالان واقعی این بخش و کمک به استمرار فعالیت آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: دفاتر و آژانس‌های مسافرتی بخشی از بدنه اجرایی گردشگری هستند و نمی‌توان درباره رونق و توسعه گردشگری صحبت کرد، اما نسبت به وضعیت مجموعه‌هایی که خدمات سفر را به گردشگران ارائه می‌کنند، بی‌تفاوت بود. این دفاتر در زنجیره خدمات گردشگری نقش دارند و حفظ فعالیت آنها، به حفظ بخشی از ظرفیت موجود گردشگری استان کمک می‌کند.

زینالی با بیان اینکه محور اصلی این نشست، بررسی راه‌های تسهیل اعطای تسهیلات به دفاتر و آژانس‌های مسافرتی بود، ادامه داد: هدف این بود که موضوع را با حضور مجموعه بانکی و نمایندگان بخش خصوصی مطرح کنیم و ببینیم در شرایط فعلی، چه ظرفیت‌هایی برای حمایت از این واحدها وجود دارد و چگونه می‌توان موانع موجود را تا حد امکان کاهش داد.

او تصریح کرد: انتظار ما از بانک توسعه تعاون این است که با توجه به شرایط موجود و مشکلاتی که فعالان این حوزه با آن مواجه هستند، در چارچوب ضوابط و مقررات، حداکثر مساعدت ممکن را برای دفاتر و آژانس‌های مسافرتی داشته باشد. طبیعتا پرداخت تسهیلات تابع مقررات بانکی است، اما در همین چارچوب نیز می‌توان برای تسهیل فرآیندها و حمایت از فعالان واقعی چاره‌اندیشی کرد.

این مسئول توضیح داد: برای اینکه این حمایت هدفمند باشد، نخست باید تصویر دقیقی از وضعیت دفاتر و آژانس‌های فعال استان داشته باشیم. بر همین اساس، مقرر شد نماینده تشکل‌های حرفه‌ای، فهرست دفاتر و آژانس‌های فعال را تهیه و تا روز شنبه در اختیار بانک توسعه تعاون قرار دهد تا بررسی موضوع بر اساس اطلاعات دقیق انجام شود.

زینالی تصریح کرد: این فهرست مبنایی برای شناخت جامعه هدف و پیگیری بهتر موضوع تسهیلات خواهد بود. وقتی بدانیم چه مجموعه‌هایی در حال فعالیت هستند و در شرایط فعلی نیازمند حمایت‌اند، می‌توانیم موضوع را دقیق‌تر و هدفمندتر دنبال کنیم.

او با تأکید بر نقش تشکل‌های حرفه‌ای در این فرآیند گفت: تشکل‌ها به دلیل ارتباط مستمر با دفاتر و آژانس‌های مسافرتی، شناخت مناسبی از وضعیت این مجموعه‌ها دارند و می‌توانند در شناسایی واحدهای فعال و انتقال مسائل واقعی آنها نقش مؤثری داشته باشند. بنابراین لازم است این همکاری ادامه پیدا کند تا اطلاعاتی که در اختیار مجموعه بانکی قرار می‌گیرد، دقیق و قابل اتکا باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: امروز یکی از موضوعات مهم در مدیریت حوزه گردشگری، حفظ ظرفیت‌هایی است که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند. ایجاد یک ظرفیت جدید ممکن است زمان و هزینه زیادی نیاز داشته باشد، اما از دست رفتن یک ظرفیت موجود نیز هزینه خود را دارد. بنابراین در شرایط فعلی باید علاوه بر برنامه‌ریزی برای توسعه، به فکر حفظ مجموعه‌هایی باشیم که در حال حاضر در چرخه گردشگری فعالیت می‌کنند.

این مسئول توضیح داد: دفتر و آژانس مسافرتی زمانی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد که حداقل امکان عبور از دوره‌های دشوار اقتصادی را داشته باشد. تسهیلات بانکی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد و ما نیز تلاش می‌کنیم با گفت‌وگو و هماهنگی با مجموعه‌های مرتبط، مسیر استفاده از این ظرفیت را برای فعالان واجد شرایط تسهیل کنیم.

زینالی با اشاره به ضرورت تبدیل جلسات به خروجی عملی اظهار کرد: برگزاری جلسه زمانی ارزشمند است که نتیجه آن در میدان فعالیت بخش خصوصی دیده شود. ما نمی‌خواهیم مسائل دفاتر و آژانس‌های مسافرتی مطرح شود و بعد بدون نتیجه باقی بماند. به همین دلیل از همان ابتدا تلاش کردیم برای موضوع، گام بعدی و زمان مشخص تعیین شود.

او ادامه داد: بر اساس توافق انجام‌شده، جلسه دیگری روز شنبه برگزار خواهد شد و در آن جلسه، فهرست دفاتر و آژانس‌های فعال نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف این است که در جلسه بعدی، گفت‌وگوها یک گام جلوتر برود و موانع باقی‌مانده در مسیر استفاده از تسهیلات، دقیق‌تر بررسی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تأکید کرد: ما شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود را نادیده نمی‌گیریم و از طرف دیگر انتظار نداریم خارج از مقررات اقدامی انجام شود؛ اما معتقدیم می‌توان در چارچوب قانون، از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کرد و برای مجموعه‌هایی که واقعاً در حوزه گردشگری فعال هستند، زمینه مساعدتری برای ادامه فعالیت فراهم کرد.

او گفت: بخش خصوصی زمانی می‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند که احساس کند در زمان بروز مشکلات، دستگاه متولی در کنار آن قرار دارد. وظیفه ما این است که مسائل فعالان را بشنویم، آنها را به دستگاه‌های مسئول منتقل کنیم و برای حل آنها پیگیری مستمر داشته باشیم.

زینالی افزود: دفاتر و آژانس‌های مسافرتی نیز باید در این فرآیند، اطلاعات و وضعیت فعالیت خود را به شکل دقیق در اختیار تشکل‌های مربوط قرار دهند تا فهرست نهایی بر اساس واقعیت موجود تهیه شود و حمایت‌ها نیز به شکل هدفمند دنبال شود.

این مسئول با بیان اینکه حمایت از فعالان گردشگری نیازمند همکاری بین‌بخشی است، خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات این بخش را حل کند. موضوعاتی مانند تسهیلات بانکی، نیازمند همراهی دستگاه‌های تخصصی و مجموعه‌های مالی است و به همین دلیل تلاش کرده‌ایم همه طرف‌های مرتبط را در یک مسیر مشترک قرار دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: آنچه امروز اهمیت دارد، حفظ چراغ فعالیت دفاتر و آژانس‌های مسافرتی و کمک به عبور آنها از شرایط دشوار است. اگر مجموعه‌ای سال‌ها در حوزه گردشگری فعالیت کرده و امروز با مشکل مواجه شده، باید تا جایی که ظرفیت قانونی و اجرایی اجازه می‌دهد، برای حفظ فعالیت آن تلاش کنیم.

او ابراز کرد: در نهایت هدف ما این است که این پیگیری‌ها به یک نتیجه مشخص برسد؛ یعنی دفاتر و آژانس‌های فعال بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بخشی از مشکلات مالی خود را مدیریت کنند و فعالیتشان در زنجیره گردشگری استان استمرار داشته باشد.

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