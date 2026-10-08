به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی چهارشنبه در این جلسه که در سالن جلسات اداره‌کل و با همکاری معاونت صنایع‌دستی استان و شرکت شتاب‌دهنده صادراتی «مدائن بین‌الملل» برگزار شد، اظهار کرد: توسعه بازار و ایجاد مسیرهای جدید برای عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه صنایع‌دستی استان است و بازار عراق با توجه به نزدیکی جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود، می‌تواند فرصت مناسبی برای حضور هدفمند هنرمندان کرمانشاهی باشد.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: در این جلسه هنرمندان با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های بازار صنایع‌دستی عراق، شیوه‌های بازاریابی و فروش، الزامات حضور در بازارهای خارجی و مسیرهای عملی صادرات صنایع‌دستی به این کشور آشنا شدند.

او با تأکید بر اهمیت برگزاری دوره‌ها و نشست‌های تخصصی در حوزه صادرات صنایع‌دستی گفت: صرف تولید محصول باکیفیت برای حضور موفق در بازارهای خارجی کافی نیست، بلکه هنرمندان باید با شناخت بازار هدف، سلیقه و نیاز مشتری، شیوه‌های بازاریابی، بسته‌بندی، فروش و الزامات صادرات نیز آشنا باشند.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: برگزاری چنین جلساتی می‌تواند به افزایش دانش تجاری هنرمندان و تولیدکنندگان کمک کند و فاصله میان تولید و بازار را کاهش دهد. تلاش ما این است که در کنار حمایت از تولید و حفظ اصالت هنرهای سنتی، زمینه معرفی و عرضه محصولات هنرمندان استان در بازارهای داخلی و خارجی را نیز فراهم کنیم.

او ادامه داد: بازار عراق برای صنایع‌دستی کرمانشاه تنها یک بازار نزدیک نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از مسیرهای توسعه صادرات و معرفی ظرفیت‌های هنری و فرهنگی استان مورد توجه قرار گیرد؛ به همین دلیل، آموزش و توانمندسازی هنرمندان برای حضور حرفه‌ای در این بازار اهمیت ویژه‌ای دارد.

کوگانی تصریح کرد: در این نشست همچنین تلاش شد مسیرهای عملی ورود محصولات صنایع‌دستی به بازار عراق برای هنرمندان تشریح شود تا فعالان این حوزه با شناخت بیشتری برای بازاریابی، فروش و صادرات محصولات خود اقدام کنند.

این جلسه با حضور نزدیک به ۵۰ نفر از هنرمندان و فعالان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی استان و با همکاری معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه و شرکت شتاب‌دهنده صادراتی مدائن بین‌الملل برگزار شد.

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