۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۶

آموزش صادرات صنایع‌دستی به عراق برای هنرمندان کرمانشاهی

آموزش صادرات صنایع‌دستی به عراق برای هنرمندان کرمانشاهی

جلسه آموزشی «صادرات صنایع‌دستی به عراق» با هدف آشنایی هنرمندان با فرصت‌ها، الزامات و راهکارهای ورود به بازار این کشور، با حضور نزدیک به ۵۰ هنرمند از رشته‌های مختلف صنایع‌دستی استان کرمانشاه برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی چهارشنبه در این جلسه که در سالن جلسات اداره‌کل و با همکاری معاونت صنایع‌دستی استان و شرکت شتاب‌دهنده صادراتی «مدائن بین‌الملل» برگزار شد، اظهار کرد: توسعه بازار و ایجاد مسیرهای جدید برای عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه صنایع‌دستی استان است و بازار عراق با توجه به نزدیکی جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود، می‌تواند فرصت مناسبی برای حضور هدفمند هنرمندان کرمانشاهی باشد.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: در این جلسه هنرمندان با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های بازار صنایع‌دستی عراق، شیوه‌های بازاریابی و فروش، الزامات حضور در بازارهای خارجی و مسیرهای عملی صادرات صنایع‌دستی به این کشور آشنا شدند.

او با تأکید بر اهمیت برگزاری دوره‌ها و نشست‌های تخصصی در حوزه صادرات صنایع‌دستی گفت: صرف تولید محصول باکیفیت برای حضور موفق در بازارهای خارجی کافی نیست، بلکه هنرمندان باید با شناخت بازار هدف، سلیقه و نیاز مشتری، شیوه‌های بازاریابی، بسته‌بندی، فروش و الزامات صادرات نیز آشنا باشند.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: برگزاری چنین جلساتی می‌تواند به افزایش دانش تجاری هنرمندان و تولیدکنندگان کمک کند و فاصله میان تولید و بازار را کاهش دهد. تلاش ما این است که در کنار حمایت از تولید و حفظ اصالت هنرهای سنتی، زمینه معرفی و عرضه محصولات هنرمندان استان در بازارهای داخلی و خارجی را نیز فراهم کنیم.

او ادامه داد: بازار عراق برای صنایع‌دستی کرمانشاه تنها یک بازار نزدیک نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از مسیرهای توسعه صادرات و معرفی ظرفیت‌های هنری و فرهنگی استان مورد توجه قرار گیرد؛ به همین دلیل، آموزش و توانمندسازی هنرمندان برای حضور حرفه‌ای در این بازار اهمیت ویژه‌ای دارد.

کوگانی تصریح کرد: در این نشست همچنین تلاش شد مسیرهای عملی ورود محصولات صنایع‌دستی به بازار عراق برای هنرمندان تشریح شود تا فعالان این حوزه با شناخت بیشتری برای بازاریابی، فروش و صادرات محصولات خود اقدام کنند.

این جلسه با حضور نزدیک به ۵۰ نفر از هنرمندان و فعالان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی استان و با همکاری معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه و شرکت شتاب‌دهنده صادراتی مدائن بین‌الملل برگزار شد.

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کد خبر 1405071601832
مهدی خالوندی
دبیر مرضیه امیری

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