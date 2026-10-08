۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۷

پیمایش مسیر تاریخی بندرعباس به ایسین با هدف بازآفرینی مسیرهای تاریخی گردشگری

پیمایش مسیر تاریخی بندرعباس به ایسین با هدف بازآفرینی مسیرهای تاریخی گردشگری

به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به همراه معاونان میراث‌فرهنگی و گردشگری، جمعی از ورزشکاران، اعضای هیئت کوهنوردی و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مسیر تاریخی بندرعباس به ایسین را پیمایش کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه این پیمایش اظهار کرد: این برنامه با هدف شناسایی، بازآفرینی و احیای مسیرهای تاریخی و بررسی ظرفیت‌های آن‌ها برای توسعه گردشگری انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: مسیر تاریخی بندرعباس به ایسین در گذشته از مسیر پنجه‌علی به برکه سرتل عبور می‌کرد و به‌عنوان یک مسیر مال‌رو مورد استفاده قرار می‌گرفت و کاروان‌ها از این مسیر تردد می‌کردند.

او بیان کرد: بازشناسی و احیای چنین مسیرهایی می‌تواند علاوه بر معرفی بخشی از تاریخ و شیوه زندگی مردم در گذشته، زمینه ایجاد تجربه‌های جدید و متفاوت گردشگری را فراهم کند.

شهرزاد عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و چشم‌اندازهای موجود، این مسیر قابلیت تبدیل شدن به یکی از مسیرهای گردشگری استان را دارد و می‌توان با برنامه‌ریزی و آماده‌سازی آن، زمینه بهره‌برداری گردشگری و حضور گردشگران و علاقه‌مندان را فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده از سوی شهرداری و همچنین همراهی هیئت کوهنوردی در اجرای این برنامه گفت: اقدامات انجام‌شده در مسیر قابل تقدیر است، اما برای استفاده مطلوب‌تر از این ظرفیت، تکمیل اقدامات و فراهم کردن شرایط مناسب برای بهره‌برداری گردشگری از مسیر ضروری است.

شهرزاد تأکید کرد: در همین راستا کمیته‌ای برای بررسی اقدامات آتی، احیا و نحوه بهره‌برداری از این مسیر تشکیل شده تا با بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای موجود، زمینه بازآفرینی و معرفی آن به‌عنوان یکی از مسیرهای گردشگری هرمزگان فراهم شود.

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کد خبر 1405071601833
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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