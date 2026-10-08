پیمایش مسیر تاریخی بندرعباس به ایسین با هدف بازآفرینی مسیرهای تاریخی گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه این پیمایش اظهار کرد: این برنامه با هدف شناسایی، بازآفرینی و احیای مسیرهای تاریخی و بررسی ظرفیت‌های آن‌ها برای توسعه گردشگری انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: مسیر تاریخی بندرعباس به ایسین در گذشته از مسیر پنجه‌علی به برکه سرتل عبور می‌کرد و به‌عنوان یک مسیر مال‌رو مورد استفاده قرار می‌گرفت و کاروان‌ها از این مسیر تردد می‌کردند.

او بیان کرد: بازشناسی و احیای چنین مسیرهایی می‌تواند علاوه بر معرفی بخشی از تاریخ و شیوه زندگی مردم در گذشته، زمینه ایجاد تجربه‌های جدید و متفاوت گردشگری را فراهم کند.

شهرزاد عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و چشم‌اندازهای موجود، این مسیر قابلیت تبدیل شدن به یکی از مسیرهای گردشگری استان را دارد و می‌توان با برنامه‌ریزی و آماده‌سازی آن، زمینه بهره‌برداری گردشگری و حضور گردشگران و علاقه‌مندان را فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده از سوی شهرداری و همچنین همراهی هیئت کوهنوردی در اجرای این برنامه گفت: اقدامات انجام‌شده در مسیر قابل تقدیر است، اما برای استفاده مطلوب‌تر از این ظرفیت، تکمیل اقدامات و فراهم کردن شرایط مناسب برای بهره‌برداری گردشگری از مسیر ضروری است.

شهرزاد تأکید کرد: در همین راستا کمیته‌ای برای بررسی اقدامات آتی، احیا و نحوه بهره‌برداری از این مسیر تشکیل شده تا با بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای موجود، زمینه بازآفرینی و معرفی آن به‌عنوان یکی از مسیرهای گردشگری هرمزگان فراهم شود.

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