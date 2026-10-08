به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز چهارشنبه ١۵ مهرماه ١۴٠۵، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در بازدید از پروژه مرمت و بازسازی اسلحه‌خانه میرزا کوچک‌ جنگلی در شهر گوراب‌زرمیخ که با همراهی سعید رحمت‌زاده، نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی، حمید رضایی، فرماندار شهرستان صومعه‌سرا و یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام شد، ضمن بررسی جزئیات فنی عملیات مرمتی، بر اهمیت این بنا در بازخوانی تاریخ نهضت جنگل تأکید کرد.

استاندار گیلان در حاشیه این بازدید، با اشاره به جایگاه ویژه گیلان در حافظه تاریخی ایران، صیانت از بناهای تاریخی و هویت ملی را یکی از اولویت‌های مهم استان دانست و تصریح کرد: اسلحه‌خانه گوراب‌زرمیخ نه تنها یک اثر تاریخی، بلکه نمادی از پایداری و استقلال‌طلبی در تاریخ معاصر ایران است. لذا مرمت و احیای اصولی این مکان باید با رعایت استانداردهای علمی و با هدف حفظ اصالت اثر در اولویت اجرایی قرار گیرد.

او با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری تاریخی در صومعه‌سرا، افزود: تسریع در روند تکمیل مرمت این بنا و تبدیل آن به یک موزه، افزون بر معرفی ابعاد مختلف نهضت جنگل، می‌تواند به محرک توسعه اقتصادی و گردشگری در این منطقه تبدیل شود.

در این بازدید تخصصی، وضعیت بخش‌های مختلف بنا، چالش‌های پیش‌روی مرمت و اقدامات انجام شده مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم جهت رفع موانع موجود و تسریع در روند اجرایی پروژه توسط استاندار گیلان صادر شد.

در ادامه این بازدید، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان نیز با تشریح روند تخصصی عملیات مرمتی، اظهار کرد: پروژه مرمت اسلحه‌خانه میرزا کوچک‌ در گوراب‌زرمیخ با رویکرد حفاظت پایدار و با تکیه بر دانش فنی کارشناسان خبره مرمت و با بهره‌گیری از مصالح بومی و سازگار با اقلیم منطقه در حال اجراست.

سلمان‌خواه ادامه داد: با توجه به اهمیت این اثر به عنوان یکی از نمادهای اصلی نهضت جنگل، نگاه ما به این بنا، ایجاد یک موزه پویاست که بتواند ضمن روایت‌گری تاریخ پرافتخار گیلان، به یکی از مقاصد اصلی گردشگری فرهنگی در شهرستان صومعه‌سرا تبدیل شود. امیدواریم با حمایت استاندار، نماینده شهرستان و تأمین اعتبارات لازم، فازهای تکمیلی این عملیات با سرعت بیشتری پیش برود تا شاهد بهره‌برداری از این ظرفیت ارزشمند در آینده نزدیک باشیم.

اسلحه‌خانه میرزا کوچک‌ جنگلی در گوراب‌زرمیخ، به عنوان یکی از نقاط کلیدی در جغرافیای تاریخی نهضت جنگل شناخته می‌شود که با تکمیل عملیات بازسازی، در فهرست مقاصد مهم گردشگری فرهنگی و تاریخی استان گیلان جای خواهد گرفت.

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