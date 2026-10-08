به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی چهارشنبه ۱۵ مهرماه جاری اظهار کرد: جلسه کمیته فنی طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری با هدف بررسی دقیق ظرفیت‌ها، قابلیت‌های اجرایی و توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های ارائه‌شده برگزار شد و در این جلسه ۱۱ طرح سرمایه‌گذاری مربوط به شهرستان‌های کرمانشاه، روانسر و کنگاور مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف گردشگری از جمله احداث مجتمع‌های گردشگری، هتل و محوطه‌های گردشگری ارائه شده بودند که پس از بررسی‌های کارشناسی، چهار طرح موفق به اخذ موافقت شدند.

او ادامه داد: سه طرح نیز به دلیل نیاز به بررسی‌های تخصصی و کارشناسی بیشتر، برای تکمیل مطالعات و ارزیابی دقیق‌تر به جلسه‌های بعدی کمیته فنی موکول شدند.

اعظمی تصریح کرد: چهار طرح دیگر نیز به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی لازم و برخوردار نبودن از شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری، مورد موافقت قرار نگرفتند.

او با تأکید بر اهمیت بررسی کارشناسی طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری گفت: هدف از فعالیت کمیته فنی، صرفاً صدور مجوز برای طرح‌های سرمایه‌گذاری نیست، بلکه تلاش می‌کنیم طرح‌هایی به مرحله اجرا برسند که از نظر فنی، اقتصادی، جانمایی، ظرفیت منطقه و قابلیت بهره‌برداری، توجیه لازم را داشته باشند.

اعظمی گفت: بررسی دقیق طرح‌ها پیش از ورود به مرحله اجرا می‌تواند از هدررفت منابع سرمایه‌گذاران جلوگیری کرده و زمینه را برای هدایت سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های پایدار، دارای توجیه اقتصادی و متناسب با ظرفیت‌های گردشگری استان فراهم کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری از اولویت‌های اداره‌کل است و در عین حال، کیفیت و پایداری طرح‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در نهایت به ایجاد زیرساخت‌های مؤثر، اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه گردشگری استان منجر شود.

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