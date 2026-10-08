به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مشترک حسین محمودی، معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم و بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ برگزار و در این نشست بر هم‌افزایی برای خدمات‌رسانی بهتر به زائران تأکید شد.

در این نشست مشترک، دو طرف پیرامون مسائل حوزه زیارت و گردشگری و همچنین راهکارهای ارائه خدمات شایسته به زائران و گردشگران در طول سال و به‌ویژه در مناسبت‌های گوناگون مذهبی و ملی به تبادل نظر پرداختند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این جلسه، با تأکید بر این که گردشگری زیارت مهم‌ترین شاخصه شهر مقدس قم به شمار می‌رود، گفت: وجود بارگاه منور و مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و بقاع متبرکه امامزادگان واجب‌التعظیم(ع)، جایگاه بی‌بدیلی به قم بخشیده و ضروری است، ظرفیت‌های گوناگون استان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری بیش‌ازپیش معرفی شود.

احمدی با اشاره به انتخاب و معرفی قم به‌عنوان شهر ملی صنایع‌دستی بیان کرد: هنرمندان توانمند و برجسته‌ای در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در سطح استان مشغول فعالیت هستند که آثار فاخر و ارزشمندی به‌ویژه با مضامین دینی و مذهبی خلق می‌کنند و حمایت و معرفی این ظرفیت‌ها از اولویت‌های مهم است.

استان قم در حال حاضر دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر سَلَفچِگان، دستجِرد، قنوات، کهک، قم، قاهان و جعفریه است.

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