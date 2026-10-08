به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، نشست صمیمانه و هم‌اندیشی غلامرضا فرخی با اعضای کمیسیون بانوان مجلس مشورتی شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای‌اسلامی، پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ با محوریت بررسی ظرفیت‌ها، مسائل و راهکارهای توسعه صنایع‌دستی و حمایت از بانوان فعال این حوزه برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی کرمان در این نشست با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون بانوان در این جلسه نماینده جامعه بانوان کرمان هستند، گفت: هدف از برگزاری این نشست، شنیدن پیشنهادها، انتقادها و دیدگاه‌های بانوان و بهره‌گیری از این نظرات در مسیر بهبود شرایط فعالیت در حوزه صنایع‌دستی است.

او با اشاره به تاثیر شرایط موجود کشور و جنگ بر بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، افزود: گردشگری و صنایع‌دستی به‌طور مستقیم از این شرایط تاثیر پذیرفته‌اند و از آنجا که هنرهای سنتی برای بخشی از خانواده‌ها، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، منبع درآمد و تامین معیشت محسوب می‌شود، حمایت از فعالان این حوزه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

فرخی در ادامه بیان کرد: معاونت صنایع‌دستی کرمان در جایگاه تسهیلگر، تلاش کرده است امور مرتبط با شاغلان هنرهای سنتی را در مسیر خدمت‌رسانی و رفع موانع پیش ببرد و در همین راستا، حمایت از صنعتگران در حوزه‌هایی همچون آموزش، صدور مجوز و معرفی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات در دستور کار قرار گرفته است.

معاون صنایع‌دستی کرمان با تاکید بر ضرورت تقویت حلقه‌های تجاری‌سازی صنایع‌دستی بیان کرد: بخش خصوصی باید در حوزه بسته‌بندی صنایع‌دستی نقش پیشرو داشته باشد و با برنامه‌ریزی در زمینه بسته‌بندی، برندسازی و تجاری‌سازی، زمینه حضور موثرتر محصولات صنایع‌دستی کرمان در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.

او نمایشگاه‌های صنایع‌دستی را نیز یکی از مسیرهای اثرگذار برای معرفی ظرفیت‌های این حوزه دانست و گفت: نمایشگاه‌ها علاوه بر معرفی بهتر صنایع‌دستی استان، فرصت مناسبی برای فروش، بازاریابی و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مخاطبان و بازار فراهم می‌کنند.

فرخی‌ همچنین از فعال‌سازی خانه‌های خلاق صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از برنامه‌های در دست اقدام یاد کرد و افزود: توسعه و ترویج صنایع‌دستی نیازمند ایجاد فضاهایی برای خلاقیت، آموزش، تولید، عرضه و ارتباط میان هنرمندان و بازار است و خانه‌های خلاق می‌توانند در این زمینه نقش موثری ایفا کنند.

معاون صنایع‌دستی کرمان با اشاره به همکاری با شهرداری‌ها برای توسعه بازار فروش صنایع‌دستی تصریح کرد: برپایی بازارهای روز صنایع‌دستی با همکاری شهرداری‌ها از جمله اقداماتی است که با هدف تقویت فروش و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی دنبال شده و می‌تواند زمینه ارتباط مستمرتر تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان را فراهم کند.

او در پایان، کاربردی‌سازی صنایع‌دستی را از محورهای مهم در مسیر ترویج و توسعه این هنرها دانست و خاطرنشان کرد: پیوند دادن صنایع‌دستی با نیازهای روزمره جامعه، طراحی محصولات کاربردی و توجه هم‌زمان به اصالت، کیفیت، زیبایی و نیاز بازار، می‌تواند به ماندگاری این هنرها و تقویت جایگاه اقتصادی صنعتگران کمک کند.

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