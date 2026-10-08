به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، هیئت داوران این دوره از جشنواره پس از بازبینی ۱۵ فیلم بلند سینمایی بخش مسابقه سینمای ایران، نامزدهای دریافت پروانه زرین این رویداد سینمایی را به شرح ذیل اعلام کردند:

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین پویانمایی

فیلم «نگهبانان خورشید» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی

فیلم «ورکانا» به کارگردانی سیدمیثم سجادی

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین بازیگر کودک

همایون برزگر برای فیلم «عروس چشمه»

امیررضا محمدی سلیمانی برای فیلم «کوچ»

سوفیا هادی برای فیلم «من جاسوزنی نیستم»

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان

دانیال جعفری برای فیلم «عروس چشمه»

آراد علیخانی برای فیلم «دو تفنگدار»

آریا محمدپور برای فیلم «دو تفنگدار»

آرسین معاف‌پوریان برای فیلم «عروس چشمه»

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین دستاورد فنی

حسن ایوبی برای تدوین فیلم «شوتینگا»

امیر ولی‌خانی و رضا محمودیان برای جلوه‌های بصری فیلم «شوتینگا»

داود رحمانی برای فیلمبرداری فیلم «کوچ»

نوید فرح‌مرزی برای چهره‌پردازی فیلم «شوتینگا»

پیمان محمدی برای طراحی صحنه فیلم «کوچ»

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین کارگردانی

محمد اسفندیاری برای فیلم «کوچ»

آرش معیریان برای فیلم «شوتینگا»

فریدون نجفی برای فیلم «عروس چشمه»

احمد درویشعلی‌پور برای فیلم «عموی بچه‌ها»

نامزدهای دریافت پروانه زرین بهترین فیلم

امیر رحیم‌زاده برای فیلم «شوتینگا»

مهدی مطهر برای فیلم «کوچ»

فریدون نجفی برای فیلم «عروس چشمه»

۵ اثر که بیشترین رای داوران کودک و نوجوان را کسب کرده است (بر اساس حروف الفبا):

فیلم «شوتینگا» به تهیه‌کنندگی امیر رحیم‌زاده و کارگردانی آرش معیریان

فیلم «عموی بچه‌ها» به تهیه‌کنندگی علی قائم مقامی و کارگردانی احمد درویشعلی‌پور

فیلم «کوچ» به تهیه‌کنندگی مهدی مطهر و کارگردانی محمد اسفندیاری

فیلم «ورکانا» به تهیه‌کنندگی سیدمحمدعلی داودی مازندرانی و کارگردانی سیدمیثم سجادی

فیلم «یکی میاد دنبالم» به تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری و کارگردانی سیدجواد هاشمی

مراسم اختتامیه جشنواره، عصر پنجشنبه ۱۶ مهرماه و همزمان با روز جهانی کودک در خانه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در حال برگزاری است.

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