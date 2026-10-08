به گزارش میراث‌آریا، فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد تولید شده و این سریال قرار است از دوشنبه ۲۰ مهرماه و در روزهای زوج از شبکه یک سیما پخش شود.

«سرو سپید سرخ» محصول سیمافیلم و اوج با مشارکت ناجی هنر است که در فصل سوم نیز در قالب روایت‌های مستقل و اپیزودیک، داستان‌هایی از نیروی انتظامی در جنگ رمضان را دنبال می‌کند. این فصل در شش قسمت و با کارگردانی علی ثقفی، راما قویدل، محمد علیزاده، سیدمحمدحسین حسینی، علی سرآهنگ و جواد مزدآبادی به تولید رسیده است.

بر اساس کنداکتور جدید، هر شبکه تلویزیونی در روزهای زوج یک سریال و روزهای فرد یک سریال را روی آنتن می‌برند و روزهای جمعه نیز به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص خواهد داشت.

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