۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱

فصل سوم «سرو سپید سرخ» بعد از «اسباب زحمت» با موضوع دلاورمردان نیروی انتظامی به شبکه یک می‌آید

فصل سوم «سرو سپید سرخ» بعد از «اسباب زحمت» با موضوع دلاورمردان نیروی انتظامی به شبکه یک می‌آید

فصل سوم از سریال سرو سپید سرخ با موضوع دلاورمردان نیروی انتظامی از شبکه یک پخش می‌شود.

به گزارش میراث‌آریا، فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد تولید شده و این سریال قرار است از دوشنبه ۲۰ مهرماه و در روزهای زوج از شبکه یک سیما پخش شود.

«سرو سپید سرخ» محصول سیمافیلم و اوج با مشارکت ناجی هنر است که در فصل سوم نیز در قالب روایت‌های مستقل و اپیزودیک، داستان‌هایی از نیروی انتظامی در جنگ رمضان را دنبال می‌کند. این فصل در شش قسمت و با کارگردانی علی ثقفی، راما قویدل، محمد علیزاده، سیدمحمدحسین حسینی، علی سرآهنگ و جواد مزدآبادی به تولید رسیده است. 

بر اساس کنداکتور جدید، هر شبکه تلویزیونی در روزهای زوج یک سریال و روزهای فرد یک سریال را روی آنتن می‌برند و روزهای جمعه نیز به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص خواهد داشت.

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کد خبر 1405071601844
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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