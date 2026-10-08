برگزاری جشنواره روز ملی روستا و عشایر در جلوخان آرامگاه فردوسی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا سید جواد موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی چهارشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از این نمایشگاه ‌و جشنواره اظهار کرد: استان خراسان رضوی با گستره وسیع جغرافیایی و تنوع فرهنگی خود، از استان‌های مهم کشور در حوزه روستا و عشایر به شمار می‌رود. هزاران روستا و آبادی در نقاط مختلف استان، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، هرکدام بخشی از هویت خراسان را نمایندگی می‌کنند. از روستاهای کوهستانی و ییلاقی گرفته تا روستاهای کویری و مرزی، هر منطقه ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند در مسیر توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.



مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: اکنون لازم است نگاه ما به روستا از یک نگاه صرفاً خدماتی و عمرانی فراتر برود. روستا باید به عنوان یک ظرفیت اقتصادی، فرهنگی و گردشگری دیده شود.

موسوی تصریح کرد: در سال‌های اخیر، گردشگری روستایی در جهان به یکی از مسیرهای مهم توسعه پایدار تبدیل شده است، گردشگر تنها به دنبال دیدن یک بنا یا یک منظره نیست؛ بلکه به دنبال تجربه است؛ تجربه زندگی محلی، غذاهای بومی، طبیعت، صنایع‌دستی، آیین‌ها، داستان‌ها و ارتباط با جامعه محلی. این همان ظرفیتی است که روستاهای خراسان رضوی به شکل کم‌نظیری از آن برخوردارند.

هم‌چنین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در این مراسم بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های روستایی و شهری استان برای ایجاد فضاها و محیط‌های بانشاط تاکید کرد.

علیرضا قامتی اظهار کرد: ایجاد فضاها و محیط‌های بانشاط با استفاده از توانمندی‌های مجموعه‌های روستایی و شهری، مورد تأکید استاندار است.

او افزود: یکی از موضوعاتی که روز گذشته در نشست فرمانداران استان به‌طور جدی مورد تأکید استاندار قرار گرفت، ایجاد فضاها و محیط‌های توأم با نشاط با استفاده از توانمندی‌های مجموعه‌های روستایی و شهری در ایامی بود که به روستاها اختصاص دارد.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: استاندار خراسان رضوی تدبیری اندیشیده است که استان به هفت قطب تقسیم شود و هر کدام از این قطب‌ها برنامه‌های ویژه‌ای در این ایام داشته باشند. قطب مشهد شامل شهرستان‌های فریمان، مشهد، گلبهار، چناران و طرقبه و شاندیز است.

قامتی تصریح کرد: این برنامه باشکوه با حضور روستاییان و شهروندان برگزار شد و حضور مردم، فضای بانشاطی را در این مجموعه ایجاد کرد که نشان‌دهنده تمدن و فرهنگ اصیل ایرانی است. همچنین هنرمندان از جای‌جای شهرهای استان در این برنامه حضور داشتند و در برگزاری آن مشارکت کردند.

او اظهار کرد: برنامه امروز با همراهی مجریان، عوامل اجرایی، روستاییان، شهروندان و هنرمندان شکل گرفت و مجموعه این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر موجب شد این برنامه در این مکان فرهنگی برگزار شود.

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