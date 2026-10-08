به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسعود مباشری روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۶ گفت: در این نشست که با حضور فرماندار بستک و صنایع‌دستی شهرستان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بستک و اعضای شورای اسلامی روستای تاریخی دهتل برگزار شد، موضوع اعطای زمین و ضرورت رعایت حریم محوطه تاریخی سنگ‌نگاره‌های دهتل بررسی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بستک افزود: در این نشست، مسائل مرتبط با اعطای زمین و نحوه رعایت ضوابط مربوط به حریم محوطه تاریخی سنگ‌نگاره‌های دهتل مطرح و درباره راهکارهای مناسب برای هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط گفت‌وگو شد.

او خاطرنشان کرد: روستای تاریخی دهتل از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی شهرستان بستک برخوردار است و برنامه‌ریزی برای توسعه و ساماندهی روستا باید در کنار صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی انجام شود.

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