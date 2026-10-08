برگزاری جشنواره روز ملی روستا و عشایر در شهرستان گلبهار

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی احمدزاده چهارشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: جشنواره ملی روستا و عشایر با حمایت فرماندار شهرستان گلبهار و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دهیاران روستاهای شهرستان و مدیر و عوامل شرکت تعاونی چشمه سبز گلمکان، فعالان حوزه‌های مختلف برگزار شده و در این رویداد، بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستاها و جامعه عشایری شهرستان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

دبیر جشنواره روز ملی روستا و عشایر در شهرستان گلبهار افزود: فعالان حوزه کارآفرینی، صنایع‌دستی و مشاغل خانگی در این جشنواره حضور یافته و محصولات و تولیدات خود را به نمایش گذاشته‌اند تا ضمن معرفی ظرفیت‌های بومی شهرستان، زمینه آشنایی بیشتر مردم با تولیدات و توانمندی‌های روستایی و عشایری فراهم شود.



احمدزاده تصریح کرد: این جشنواره از روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه آغاز شده و تا ۱۹ مهر ماه جاری از ساعت ۹ تا ۲۱ پذیرای عموم مردم است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گلبهار گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سالن ورزشی شهیدخادم شهرستان گلبهار از غرفه‌ها، محصولات و توانمندی‌های ارائه‌شده بازدید کنند.

احمدزاده افزود: از عموم مردم دعوت می‌شود با حضور در این جشنواره، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های روستایی و عشایری شهرستان، از تولیدات و محصولات فعالان حوزه کارآفرینی، صنایع‌دستی و مشاغل خانگی حمایت کنند.

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