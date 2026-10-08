ساماندهی تپه تاریخی اهرنجان سلماس در دستور کار قرار گرفت

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ۱۵ مهرماه در ادامه برنامه‌های سفر بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به سلماس، وی به همراه محمد فتحی فرماندار سلماس، دادستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از محوطه تاریخی تپه اهرنجان بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌های تپه اهرنجان و بررسی و رفع موانع موجود در مسیر ساماندهی و بهره‌برداری مناسب از این محوطه تاریخی انجام شد.

در جریان این بازدید، موضوع تملک اراضی واقع در عرصه تپه اهرنجان و همچنین ضرورت تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های ساماندهی و حفاظت از این اثر تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

محمد فتحی، فرماندار سلماس نیز با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای ظرفیت‌های تاریخی شهرستان، بر ضرورت پیگیری جدی موانع موجود و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ساماندهی تپه اهرنجان تأکید کرد.

حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی در این بازدید، فرصتی برای طرح مستقیم مسائل و موانع پروژه در سطح ملی و بررسی راهکارهای لازم برای تسریع در روند ساماندهی این محوطه تاریخی فراهم کرد.

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