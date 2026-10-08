۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶

جشنواره آلو در روستای هدف گردشگری ملحمدره برگزار شد 

جشنواره آلو در روستای هدف گردشگری ملحمدره برگزار شد 

جشنواره آلو در روستای هدف گردشگری ملحمدره در شهرستان اسدآباد با استقبال گرم اهالی روستا، باغداران و مهمانان از سراسر استان برگزاری شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرماندار اسدآباد چهارشنبه ۱۵ مهر در جشنواره آلو در روستای هدف گردشگری ملحمدره با اشاره به هدف اصلی برگزاری این جشنواره، گفت: جوانان و باغداران دنبال این هستند که بتوانند با ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری، درآمدشان از این محصول پایدار شود.

سلیمان نظری‌دوست با اشاره به اقدامات انجام‌شده در روستای ملحمدره، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از ابتدای ثبت این روستا به عنوان گردشگری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در بحث سنگ‌فرش، چراغانی، ساخت خانه‌های بوم‌گردی و این مجموعه عظیم سرمایه‌گذاری هزینه کرده تا روستای ملحمدره به عنوان یک روستای گردشگری ثبت شود. جا دارد از مجموعه اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان نیز تقدیر کنیم.

او افزود: رسالت جشنواره‌ها، معرفی آداب و رسوم، فرهنگ و اقتصاد روستا است. هدف اصلی این است که جشنواره‌ها به تقویت اقتصاد روستا کمک کنند و مردم از قبل برگزاری جشنواره، دارای شغل شوند و از جمعیت بیکاری کاسته شود.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، از کشاورزان و باغداران نمونه روستای ملحمدره تجلیل به عمل آمد. 

انتهای پیام/

کد خبر 1405071601849
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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