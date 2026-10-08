۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۶

ظرفیت‌های زنان کارآفرین سلماس در حمام تاریخی شیخ به نمایش درآمد

ظرفیت‌های زنان کارآفرین سلماس در حمام تاریخی شیخ به نمایش درآمد

نمایشگاه صنایع‌دستی با حضور معاون وزیر میراث‌فرهنگی در حمام شیخ سلماس افتتاح شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در جریان سفر بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به سلماس، وی به همراه محمد فتحی فرماندار سلماس، دادستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، ۱۵ مهرماه از نمایشگاه دستاوردهای زنان کارآفرین شهرستان که در محل تاریخی حمام شیخ سلماس برپا شده است، بازدید کرد.

بهروز ندائی در جریان این بازدید، ضمن مشاهده محصولات و تولیدات ارائه‌شده، از نزدیک با بانوان کارآفرین و تولیدکنندگان گفت‌وگو کرد و در جریان ظرفیت‌ها، دغدغه‌ها و مسائل آنان قرار گرفت.

محمد فتحی، فرماندار سلماس، نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از زنان کارآفرین و تقویت مشاغل خانگی، پیگیری مسائل و رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی بانوان شهرستان را مورد تأکید قرار داد.

این بازدید در ادامه برنامه‌های سفر معاون وزیر میراث فرهنگی به سلماس انجام شد و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و کارآفرینی شهرستان در سطح ملی و تقویت زمینه‌های حمایت از تولیدکنندگان بومی از مهم‌ترین محورهای آن بود.

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کد خبر 1405071601850
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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