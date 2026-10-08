به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در جریان سفر بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به سلماس، وی به همراه محمد فتحی فرماندار سلماس، دادستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، ۱۵ مهرماه از نمایشگاه دستاوردهای زنان کارآفرین شهرستان که در محل تاریخی حمام شیخ سلماس برپا شده است، بازدید کرد.

بهروز ندائی در جریان این بازدید، ضمن مشاهده محصولات و تولیدات ارائه‌شده، از نزدیک با بانوان کارآفرین و تولیدکنندگان گفت‌وگو کرد و در جریان ظرفیت‌ها، دغدغه‌ها و مسائل آنان قرار گرفت.

محمد فتحی، فرماندار سلماس، نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از زنان کارآفرین و تقویت مشاغل خانگی، پیگیری مسائل و رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی بانوان شهرستان را مورد تأکید قرار داد.

این بازدید در ادامه برنامه‌های سفر معاون وزیر میراث فرهنگی به سلماس انجام شد و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و کارآفرینی شهرستان در سطح ملی و تقویت زمینه‌های حمایت از تولیدکنندگان بومی از مهم‌ترین محورهای آن بود.

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