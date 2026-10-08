به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری پنجشنبه ۱۶ مهر گفت: همدان این روزها میزبان گروهی از روایتگران سفر است، بلاگرها و اینفلوئنسرهای حوزه گردشگری از استان‌های مختلف کشور در قالب گروه «روایتگران ایران» به همدان سفر کرده‌اند تا از نزدیک با جاذبه‌ها، تجربه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری این استان آشنا شوند و روایت خود را از همدان با مخاطبانشان به اشتراک بگذارند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: نخستین قدم‌های این سفر در قلب تاریخی همدان برداشته شد، جایی که اعضای گروه با حضور در بافت تاریخی و بازار شهر، بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی شهر را از نزدیک تجربه کردند.

او اضافه کرد: قرار است در ادامه این فم‌تور، روایتگران ایران از بخشی از ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان بازدید کنند، سفری که در طراحی برنامه‌های آن تلاش شده است که تنها بازدید از جاذبه‌ها مورد توجه نباشد، بلکه تجربه کردن و لمس نزدیک ظرفیت‌های گردشگری همدان، محور برنامه‌ها برای این گروه قرار گیرد.

اکبری عنوان کرد: با وجود محدودیت زمانی، برنامه این تور به گونه‌ای طراحی شده است که امکان حضور گروه در چند شهرستان استان نیز فراهم شود تا روایت اینفلوئنسرها از همدان تنها به جاذبه‌های مرکز استان محدود نماند و گوشه‌هایی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری شهرستان‌های مختلف نیز در قاب دوربین و محتوای آنان ثبت شود.

او تصریح کرد: در این سفر قرار است هر مقصد، تجربه‌ای تازه برای اعضای گروه رقم بزند، از قدم زدن در فضاهای تاریخی و بازارهای سنتی گرفته تا دیدن جاذبه‌های طبیعی و آشنایی با فرهنگ و سبک زندگی مردم محلی و ساخت صنایع دستی و سوغات. تجربه‌هایی که می‌تواند به تولید محتوایی متفاوت و نزدیک‌تر به واقعیت‌های مقصد و معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده گردشگری استان منجر شود.

اکبری اضافه کرد: حضور این گروه از فعالان حوزه سفر و گردشگری، فرصتی برای روایت دوباره همدان از زاویه‌ای متفاوت است، روایتی که از تجربه مستقیم آغاز می‌شود و از طریق شبکه‌های اجتماعی و جامعه مخاطبان اینفلوئنسرها، راه خود را به نقاط مختلف کشور باز می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان گفت: فم‌تور «روایتگران ایران» تا روز جمعه ۱۷ مهرماه ادامه خواهد داشت و اعضای این گروه در طول این سفر، از مجموعه‌ای از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری همدان و شهرستان‌های مختلف استان بازدید خواهند کرد.

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