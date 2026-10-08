به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی فتحیان‌راسخ پنجشنبه ۱۶ مهر، اظهار کرد: در جریان این بازدید، گردشگران و فعالان فضای مجازی از امامزاده اظهر در روستای درجزین بازدید کردند و با ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی و فرهنگی این منطقه از نزدیک آشنا شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رزن ادامه داد: این بازدید با هدف تولید محتوا، معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده شهرستان‌های رزن و درگزین در فضای مجازی و افزایش شناخت عمومی از ظرفیت‌های گردشگری منطقه انجام شد تا با انتشار تصاویر و محتوای گردشگری در شبکه‌های اجتماعی، زمینه حضور و جذب گردشگران از نقاط مختلف کشور فراهم شود.

او تصریح کرد: در جریان این برنامه‌ها از مزارع رازیانه روستای سلطان آباد که بیش از ۹۵درصد رازیانه کشور در این روستا کاشته می‌شود بازدید شد و با توجه به اینکه رازیانه شهرستان رزن در بورس پذیرش شده است فرصتی برای توسعه اقتصادی شهرستان و در کنار آن توسعه گردشگری شهرستان‌ها خواهد شد.

فتحیان‌راسخ در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، بلاگرها و فعالان فضای مجازی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان ها و تبدیل این ظرفیت‌ها به مقصدهای جدید گردشگری تاکید کرد و حضور فعلان فضای مجازی را فرصت جدیدی برای توسعه اقتصادی، گردشگری و سرمایه گذاری شهرستان‌ها دانست.

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