۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان تأکید کرد:

ضرورت رویکرد حفاظتی و احیای هویت‌محور در «ناهارخوران» رودسر/ برنامه‌ریزی برای باززنده‌سازی بناهای تاریخی

ضرورت رویکرد حفاظتی و احیای هویت‌محور در «ناهارخوران» رودسر/ برنامه‌ریزی برای باززنده‌سازی بناهای تاریخی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در بازدید میدانی از بنای تاریخی «ناهارخوران» رودسر، ضمن بررسی وضعیت کالبدی و آسیب‌شناسی فنی این اثر، بر ضرورت تسریع در روند حفاظت از اصالت معماری این بنا با بهره‌گیری از دانش مرمت‌گران بومی و استانداردهای حفاظتی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمان‌خواه در جریان این بازدید، با اشاره به اهمیت این بنا به‌عنوان یکی از عناصر شاخص تاریخی در شهرستان رودسر، اظهار کرد: حفاظت از آثار تاریخی فراتر از یک اقدام فنی، وظیفه‌ای در راستای صیانت از حافظه تاریخی و فرهنگی منطقه است. بنای ناهارخوران با توجه به ویژگی‌های معماری خاص خود، قابلیت تبدیل‌شدن به یک الگوی موفق در زمینه باززنده‌سازی بناهای دولتی را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت اصول علمی در مداخلات مرمتی، تصریح کرد: در مرمت بناهای تاریخی، اصل بر حفاظت پایدار است.

او در خصوص روند اجرایی این پروژه، از توافق برای تسریع در اقدامات حفاظتی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مقرر شد عملیات مرمت اضطراری بنا، با مشارکت نهادهای دولتی در اسرع وقت اجرایی شود.

سلمان‌خواه در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان با تکیه بر اسناد بالادستی و با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی-اجتماعی، آمادگی دارد تا پس از تأمین اعتبارات لازم، فازهای مرمت اصولی این بنا را با همکاری ارگان‌های ذیربط آغاز کند.

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کد خبر 1405071601857
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مرضیه امیری

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