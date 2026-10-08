به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمان‌خواه در جریان این بازدید، با اشاره به اهمیت این بنا به‌عنوان یکی از عناصر شاخص تاریخی در شهرستان رودسر، اظهار کرد: حفاظت از آثار تاریخی فراتر از یک اقدام فنی، وظیفه‌ای در راستای صیانت از حافظه تاریخی و فرهنگی منطقه است. بنای ناهارخوران با توجه به ویژگی‌های معماری خاص خود، قابلیت تبدیل‌شدن به یک الگوی موفق در زمینه باززنده‌سازی بناهای دولتی را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت اصول علمی در مداخلات مرمتی، تصریح کرد: در مرمت بناهای تاریخی، اصل بر حفاظت پایدار است.

او در خصوص روند اجرایی این پروژه، از توافق برای تسریع در اقدامات حفاظتی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مقرر شد عملیات مرمت اضطراری بنا، با مشارکت نهادهای دولتی در اسرع وقت اجرایی شود.

سلمان‌خواه در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان با تکیه بر اسناد بالادستی و با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی-اجتماعی، آمادگی دارد تا پس از تأمین اعتبارات لازم، فازهای مرمت اصولی این بنا را با همکاری ارگان‌های ذیربط آغاز کند.

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