به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری چهارشنبه ۱۵ مهر در نشست با بلاگرها و راویان گردشگری چند استان، بر نقش فناوری‌های نوین در تحول صنعت گردشگری استان تاکید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به شهرهای زیرزمینی و فرهنگ مقاومت، گفت: وجود شهرهای زیرزمینی متعدد در استان همدان نشان می‌دهد مردم این خطه از گذشته برای مواجهه با روزهای سخت و ایستادگی در برابر دشمنان آمادگی داشته‌اند.

او اضافه کرد: امروز نیز برای تاب‌آوری اقتصادی و فرهنگی، رونق‌بخشی به گردشگری داخلی تنها راه مقابله با شرایط موجود به شیوه‌ای جدید است.

اکبری به پیشینه مدنیت و طبیعت کم‌نظیر استان اشاره کرد و افزود: همدان از نخستین مراکز شکل‌گیری شهرنشینی و تمدن جهانی است، در کنار تاریخ باشکوه، جاذبه‌های تمام شهرستان‌ها باید به‌طور متوازن معرفی شوند.

او با اشاره به تغییر الگوی سفر در آینده، عنوان کرد: با هوشمند شدن زندگی و جایگزینی امور مجازی، تفریح و سفر تنها نیازی است که انسان را از خانه خارج می‌کند، از این رو آینده گردشگری بسیار روشن و رو به رشد است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان به️ انقلاب هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال اشاره کرد و گفت: با ورود به نسل جدید فناوری‌ها، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و رسانه‌های مکان‌محور برای برنامه‌ریزی هوشمندانه سفر، کاهش هزینه‌ها و مدیریت زمان گردشگران یک ضرورت است.

اکبری بیان کرد: برای پایداری تاسیسات گردشگری، ایجاد شبکه‌های تبادل مسافر و راه‌اندازی تورهای منظم با استان‌های همجوار تقویت شبکه‌های گردشگری در دستور کار قرار دارد.

او بر مدیریت همدلانه و روایت‌گری دلی تاکید کرد و گفت: ساختارهای خشک مدیریتی باید جای خود را به همراهی و صمیمیت بدهند، تولید محتوای دلی از تجربه زیسته و فرهنگ مردم، بهترین راه برای بازتعریف تصویر همدان در سطح کشور است.

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