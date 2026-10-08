به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه، در جریان بازدید از بافت تاریخی بفروئیه و مجموعه نارین‌قلعه میبد، بر ضرورت حمایت از توسعه گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تسهیلاتی تأکید کرد.

این بازدید با حضور نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان و شهرستان، انجام شد.

محسنی‌بندپی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری میبد اظهار کرد: این شهرستان با برخورداری از صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با سابقه طولانی و ثبت ملی، همچنین مجموعه‌های گردشگری سنتی و بوم‌گردی، ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

او مرمت و نگهداری مناسب بناها و مجموعه‌های تاریخی، مدیریت مطلوب و فراهم‌کردن امکان پذیرش گردشگران به‌صورت شبانه‌روزی را از ظرفیت‌های مهم میبد در حوزه گردشگری دانست و افزود: استفاده از ظرفیت شهرداری، شورای اسلامی شهر، فرمانداری و نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان حائز اهمیت است.

معاون گردشگری کشور همچنین بر بهره‌گیری از طرح‌های حمایتی و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای شهرداری‌ها در حوزه توسعه گردشگری تأکید کرد و گفت: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات گردشگری در میبد را فراهم کند.

محسنی‌بندپی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلاتی موجود، به‌ویژه ظرفیت تبصره ۱۵، تصریح کرد: این منابع می‌تواند برای توسعه و تجهیز مجموعه‌های گردشگری و واحدهای بوم‌گردی مورد استفاده قرار گیرد و در این زمینه محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های واجد شرایط وجود ندارد.

او خاطرنشان کرد: در قالب ظرفیت‌های ملی تبصره ۱۵، بیش از ۱۲.۳ همت اعتبار برای حمایت از طرح‌های مرتبط در نظر گرفته شده است که فرصت مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی در استان‌ها و شهرستان‌ها، از جمله میبد، فراهم می‌کند.

معاون گردشگری کشور بر شناسایی طرح‌های اولویت‌دار و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های تسهیلاتی تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری مناسب از این منابع می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تقویت واحدهای بوم‌گردی و رونق صنایع‌دستی و هنرهای سنتی میبد کمک کند.

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