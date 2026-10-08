۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۲

تأکید معاون گردشگری کشور بر بهره‌گیری میبد از ظرفیت تسهیلات گردشگری

تأکید معاون گردشگری کشور بر بهره‌گیری میبد از ظرفیت تسهیلات گردشگری

معاون گردشگری کشور بر ضرورت بهره‌گیری شهرستان میبد از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلاتی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بوم‌گردی و صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: بیش از ۱۲.۳ همت اعتبار در قالب ظرفیت‌های ملی تبصره ۱۵ برای حمایت از طرح‌های مرتبط اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه، در جریان بازدید از بافت تاریخی بفروئیه و مجموعه نارین‌قلعه میبد، بر ضرورت حمایت از توسعه گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تسهیلاتی تأکید کرد.

این بازدید با حضور نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان و شهرستان، انجام شد.

محسنی‌بندپی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری میبد اظهار کرد: این شهرستان با برخورداری از صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با سابقه طولانی و ثبت ملی، همچنین مجموعه‌های گردشگری سنتی و بوم‌گردی، ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

او مرمت و نگهداری مناسب بناها و مجموعه‌های تاریخی، مدیریت مطلوب و فراهم‌کردن امکان پذیرش گردشگران به‌صورت شبانه‌روزی را از ظرفیت‌های مهم میبد در حوزه گردشگری دانست و افزود: استفاده از ظرفیت شهرداری، شورای اسلامی شهر، فرمانداری و نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان حائز اهمیت است.

معاون گردشگری کشور همچنین بر بهره‌گیری از طرح‌های حمایتی و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای شهرداری‌ها در حوزه توسعه گردشگری تأکید کرد و گفت: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات گردشگری در میبد را فراهم کند.

محسنی‌بندپی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلاتی موجود، به‌ویژه ظرفیت تبصره ۱۵، تصریح کرد: این منابع می‌تواند برای توسعه و تجهیز مجموعه‌های گردشگری و واحدهای بوم‌گردی مورد استفاده قرار گیرد و در این زمینه محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های واجد شرایط وجود ندارد.

او خاطرنشان کرد: در قالب ظرفیت‌های ملی تبصره ۱۵، بیش از ۱۲.۳ همت اعتبار برای حمایت از طرح‌های مرتبط در نظر گرفته شده است که فرصت مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی در استان‌ها و شهرستان‌ها، از جمله میبد، فراهم می‌کند.

معاون گردشگری کشور بر شناسایی طرح‌های اولویت‌دار و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های تسهیلاتی تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری مناسب از این منابع می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تقویت واحدهای بوم‌گردی و رونق صنایع‌دستی و هنرهای سنتی میبد کمک کند.

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کد خبر 1405071601859
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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