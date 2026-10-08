به گزارش میراث‌آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی، کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سید عماد عامری از ۲۷ مهرماه هر شب ساعت ۱۸ در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

رایان سرلک در نقش «خوشگله» در این نمایش ایفای نقش می‌کند. سیامک صفری در نقش‌ «بابا» و غزل شاکری در نقش «خانوم» نیز بازیگر نمایش «آرزوهای کوچک» هستند.

در توضیح این نمایش آمده است: «قصه بچه‌های بی‌خانمان که به فردا امید دارند»

برخی از عوامل این اثر عبارتند از:

آهنگساز: پوریا خادم، طراح حرکت: سروش کریمی‌نژاد، طراح لباس: منصوره یزدان‌جو، طراح صحنه: امیرحسین دوانی، طراح نور: علی کوزه‌گر، طراح چهره‌پردازی: سارا اسکندری، طراح جلوه‌های بصری: مهدی مقدم‌، طراح گرافیک و عکس: محمدصادق زرجویان, مدیر فنی: علیرضا کبریایی، مدیر ویدئو ‌مپینگ: خشایار نشوی، سرپرست گروه کارگردانی: مونا صوفی، مدیر روابط عمومی: علی کیهانی، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، مدیر اجرایی: متین شموسیان، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری حریر هنر شرقی و مشاور عالی پروژه: سید محمود شبیری.

اسامی دیگر بازیگران و عوامل در خبرهای بعدی اعلام می‌شود.

پیش فروش اجراهای نخست از شنبه ۱۸ مهرماه ساعت ۱۲ ظهر در سایت فیدیبو آرت به نشانی art.fidibo.com آغاز می‌شود.

این نمایش با حمایت دی جی کالا مهر روی صحنه می‌رود و تمامی درآمدهای آن صرف امور نیکوکاری مربوط به کودکان می‌شود.

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