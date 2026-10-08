به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۱۶مهرماه ۱۴۰۵ گفت: همایش ارزیابی فرصت‌های کسب‌وکار در حوزه گردشگری سلامت استان فارس با حضور فعالان، سرمایه‌گذاران و متخصصان حوزه درمان از سراسر کشور برگزار می‌شود.

‌ مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با بیان اینکه محورهای اصلی همایش در چهار بخش سرمایه‌گذاری، همکاری‌های استراتژیک، بازارهای بین‌المللی و اشتغال‌زایی است به توضیح این محورها پرداخت و گفت: در این همایش تخصصی شناسایی و معرفی بسته‌های سودآور در زیرساخت‌های درمانی و اقامتی فارس در بخش سرمایه‌گذاری، ایجاد شبکه ارتباطی بین بیمارستان‌ها، هتل‌ها و شرکت‌های تسهیل‌گر در بخش همکاری های استراتژیک همچنین راهکارهای نوین برای جذب بیمار از کشورهای حوزه خلیج‌فارس و آسیای میانه در بخش بازارهای بین‌المللی و فعال‌سازی ظرفیت‌های راهنمایان گردشگری و لیدرهای تخصصی سلامت در بخش اشتغال‌زایی پرداخته می‌شود.

مریدی در ادامه افزود: این رویداد تخصصی گردشگری با حمایت استانداری فارس، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن حرفه‌ای گردشگری سلامت فارس برگزار می‌شود تا شیراز را بار دیگر به‌عنوان قطب اول درمان در جنوب کشور و منطقه معرفی کند.

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