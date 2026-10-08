به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا بابایی روز گذشته ۱۵ مهرماه، در نشست مشترک با سفیر کره جنوبی در ایران، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان یزد در حوزه گردشگری، بر توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک میان یزد و کره جنوبی تأکید کرد.

این نشست با هدف معرفی ظرفیت‌های طرفین، بررسی زمینه‌های همکاری و شناسایی فرصت‌های مشترک برای تقویت و گسترش مناسبات میان استان یزد و کره جنوبی برگزار شد.

استاندار یزد آشنایی و اطلاع طرفین از ظرفیت‌های گوناگون یکدیگر و فراهم‌سازی زمینه‌های همکاری دوجانبه را از مهم‌ترین محورهای این نشست برشمرد و اظهار کرد: ظرفیت‌های گردشگری یزد می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی با کره جنوبی فراهم کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی یزد گفت: پیشنهاد برقراری ارتباط میان یکی از شهرهای قدیمی و تاریخی کره جنوبی با یزد در قالب پیمان خواهرخواندگی ارائه شد تا این ارتباط به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه مناسبات اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک میان دو طرف مورد استفاده قرار گیرد.

بابایی با اشاره به بافت تاریخی یزد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری استان افزود: ثبت یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو و همچنین ثبت جهانی زیورآلات سنتی، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در معرفی توانمندی‌های فرهنگی و گردشگری استان در عرصه بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار یزد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی استان اظهار کرد: حضور حدود ۱۰۰ هزار دانشجوی غیربومی و فعالیت دانشگاه‌های مختلف در رشته‌هایی همچون پزشکی، مهندسی، ادبیات و سایر حوزه‌های علمی، از دیگر ظرفیت‌های قابل توجه استان است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی با کره جنوبی باشد.

بابایی در ادامه به برخی دیگر از ظرفیت‌های استان یزد از جمله حوزه درمان، نیروگاه‌های خورشیدی و قنات‌های تاریخی اشاره کرد و گفت: توانمندی‌های اقتصادی و صنعتی استان و اشتغال چندین هزار نفر از اتباع خارجی در واحدهای صنعتی نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در مسیر توسعه همکاری‌های مشترک مورد توجه قرار گیرد.

استاندار یزد در پایان تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری یزد و ایجاد ارتباط میان شهرهای تاریخی دو کشور می‌تواند زمینه‌ای مؤثر برای تعمیق روابط و شکل‌گیری همکاری‌های پایدار میان یزد و کره جنوبی باشد.

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