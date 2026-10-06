گردشگری هوایی ایران برای توسعه به چارچوبی منسجم نیاز دارد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مصطفی فاطمی در نشست تخصصی «گردشگری هوایی؛ چالش‌ها، فرصت‌ها و الزامات توسعه» که هم‌زمان با هفته گردشگری ۱۴۰۵ و با حضور جمعی از مسئولان حوزه‌های قانون‌گذاری، هوانوردی، گردشگری، مدیریت شهری و فعالان بخش خصوصی در ستاد سمن‌های شهر تهران برگزار شد، بر ظرفیت‌های گردشگری هوایی برای توسعه محصولات جدید گردشگری تاکید کرد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، همچنین از تداوم حمایت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از فعالان و طرح‌های توسعه‌ای حوزه هوانوردی تفریحی خبر داد.

رئیس کمیته توسعه گردشگری هوایی مجلس هم با تاکید بر ضرورت ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی، رفع موازی‌کاری میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و ایجاد سازوکارهای شفاف برای صدور مجوزها و گواهینامه‌های تخصصی را از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری هوایی عنوان کرد.

خلبان آریان علاقبند، همچنین بر ضرورت تسهیل ورود سرمایه‌گذاران، حمایت از بخش خصوصی، ساماندهی فرآیند واردات تجهیزات و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی برای فعالان این حوزه تاکید کرد.

رئیس کلوپ گردشگری هوایی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، نیز با تشریح ظرفیت تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی، نقش کلوپ‌های گردشگری هوایی را در ساماندهی فعالان، توسعه فرهنگ پرواز و ارائه خدمات استاندارد و ایمن به گردشگران مهم دانست.

امید ذات‌علی از آمادگی این کانون برای برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها و تورهای تخصصی گردشگری هوایی خبر داد.

رئیس گروه وسایل پرنده فوق‌سبک سازمان هواپیمایی کشوری، نیز با اشاره به اینکه ایمنی و استانداردسازی باید در اولویت توسعه پروازهای تفریحی قرار گیرد، بر ضرورت به‌روزرسانی مقررات و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز تاکید کرد.

جابر اظهری، آمادگی سازمان هواپیمایی کشوری برای همکاری با کمیته توسعه گردشگری هوایی مجلس در مسیر اصلاح فرآیندها و رفع موانع قانونی را مورد توجه قرار داد.

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، هم ظرفیت‌های تهران و مناطق پیرامونی پایتخت را برای توسعه گردشگری هوایی و تفریحات پروازی قابل توجه دانست و بر حمایت مدیریت شهری از طرح‌های کارآفرینانه و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه تاکید کرد.

سید احمد علوی، فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های محیطی و تبلیغاتی شهر تهران را از دیگر الزامات معرفی گردشگری هوایی به شهروندان و گردشگران عنوان کرد.

در این نشست همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای هماهنگ میان نهادهای قانون‌گذار، سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیریت شهری، تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی برای صدور مجوز، استانداردسازی خدمات، آموزش نیروی انسانی و توسعه زیرساخت‌های پروازی تاکید شد.

در پایان این نشست، که با هدف بررسی ظرفیت‌های گردشگری هوایی کشور، شناسایی موانع قانونی و اجرایی، بررسی الزامات ایمنی و استانداردسازی پروازهای تفریحی و تبیین نقش دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی در توسعه این حوزه برگزار شد، از مراکز نمونه تفریحی و گردشگری هوایی کشور به پاس فعالیت‌های انجام‌شده، نوآوری، توسعه خدمات و توجه به الزامات ایمنی در مسیر توسعه هوانوردی تفریحی تقدیر به‌عمل آمد.

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