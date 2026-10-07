به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۱۵مهرماه ۱۴۰۵ به همراه معاونان و مدیران این اداره کل از این رویداد بازدید کرد و با تأکید بر اهمیت گردشگری محله‌محور، این دست برنامه‌ها را راهکاری مؤثر برای توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در بافت تاریخی شهر دانست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: این رویداد که همزمان با هفته گردشگری و در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ مهرماه در گذر قالیباف‌ها برگزار می‌شود، با هدف احیای محله‌های قدیمی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری محله‌محور طراحی شده است.

مریدی در جریان این بازدید با حضور در بازارچه‌های دل‌مزه ماه سلطان (خوراکی‌های بومی) و دست و نقش (صنایع‌دستی)، از خلاقیت هنرمندان و فعالان گردشگری قدردانی کرد.

او با اشاره به اهمیت روایت‌گری تاریخی در این رویداد، تأکید کرد: تبدیل محله‌های قدیمی به کانون‌های گردشگری، راهکاری مؤثر برای توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در بافت تاریخی شهر است.

مدیرکل فرهنگی فارس همچنین از برنامه‌های تجربه‌محور در اقامتگاه بوم‌گردی «توتی»، جلسات نقالی در «قصه‌های گذر» و روایت‌های تاریخی «ردپای فیلی‌ها» بازدید کرد و بر لزوم حمایت گسترده‌تر از این دست برنامه‌های خلاقانه که منجر به آشنایی نسل جدید با هویت اصیل شیراز می‌شود، تأکید کرد.

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