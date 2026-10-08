به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آریان علاقبند با اشاره به انعقاد این تفاهم‌نامه اظهار کرد: توسعه گردشگری هوایی نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای قانون‌گذار، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی است و این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد چارچوبی برای تقویت این همکاری‌ها منعقد شد.



رئیس کمیته گردشگری هوایی مجلس افزود: شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری هوایی، حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه، بررسی موانع قانونی و اجرایی و کمک به فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، از مهم‌ترین محورهای همکاری میان طرفین است.



او عنوان کرد: در چارچوب این تفاهم‌نامه، موضوعات تخصصی مرتبط با گردشگری هوایی بررسی و پیشنهادهای لازم برای رفع موانع و توسعه این حوزه تدوین و پیگیری خواهد شد.



علاقبند یادآور شد: تقویت ارتباط میان دستگاه‌های مرتبط، تشکل‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی طرفین برای پیشبرد برنامه‌های گردشگری هوایی از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است.



رئیس کمیته گردشگری هوایی مجلس شورای اسلامی همچنین بر اهمیت برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها و برنامه‌های تخصصی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری هوایی کشور تاکید کرد و گفت: ایران از ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی متنوعی برای توسعه گردشگری هوایی برخوردار است که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و مشارکت بخش خصوصی از این ظرفیت‌ها بهره گرفت.



او اظهار کرد: توسعه گردشگری هوایی، ضمن تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد و زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در این حوزه را فراهم می‌آورد.



علاقبند با تاکید بر ضرورت توجه به استانداردها و ایمنی در فعالیت‌های گردشگری هوایی افزود: توسعه این حوزه باید همراه با ارتقای کیفیت خدمات، رعایت الزامات ایمنی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز دنبال شود.



این تفاهم‌نامه با هدف تقویت تعامل میان نهادهای سیاست‌گذار و تشکل‌های تخصصی و ایجاد زمینه برای همکاری منسجم‌تر در مسیر توسعه گردشگری هوایی کشور، میان کمیته گردشگری هوایی مجلس شورای اسلامی و کلوپ گردشگری هوایی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.

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