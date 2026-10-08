به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ولی تیموری شامگاه چهارشنبه ۱۵ مهرماه جاری در کارگاه آموزشی حکمرانی هوش مصنوعی بر صنعت گردشگری که در هتل میثاق ملل مشهد برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، برای عبور از بحران، نمی‌توان با رویکرد واکنشی و اقدامات پراکنده، فقط منتظر بهتر شدن شرایط ماند؛ بلکه باید همزمان با تاب‌آوری، برنامه‌ریزی برای تصویر جدید و رقابت‌پذیر مقصد انجام شود.



مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی ادامه داد: اگر در شرایط بحرانی برنامه نظام‌مند نداشته باشیم، ذی‌نفعان ناامید می‌شوند و حرکات موازی، کار را از مسیر خارج می‌کند. بنابراین باید اعتمادسازی، تصویر مقصد و بازآفرینی را در دستور کار قرار دهیم.

تیموری تصریح کرد: در کنار غلبه بر بحران، باید از تک‌محصولی شدن مقصد پرهیز کنیم و با ترکیب هوش، عامل انسانی و استانداردهای جهانی، نگرش نو و تفکر جمعی را برای خدمت بهتر به کشور به کار گیریم.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مدیران، این نگرش نو همراه با استانداردهای جهانی محقق شود.

هوش مصنوعی به‌تنهایی ارزش نیست؛ ابزاری برای خلق ارزش در گردشگری است

هم‌چنین مسعود مظلوم متخصص فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، با تفکیک مفاهیم «دیجیتالی‌شدن» و «تحول دیجیتال» در ابن کارگاه آموزشی اظهار کرد: دیجیتالی‌شدن از دهه ۱۹۸۰ فرآیندهایی مانند رزرو هتل و بلیت را ساده و سریع کرد، اما تحول دیجیتال که از سال ۲۰۱۲ مطرح شد، با محوریت داده و تغییر مدل کسب‌وکار معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: سازمان‌ها برای سودآوری، کاهش هزینه، جلوگیری از ضرر، کاهش ریزش مشتری و ضایعات به سراغ تحول دیجیتال می‌روند تا با داده و فناوری، خلق ارزش کنند. چالش‌ها و نیازهای صنعت، از جمله صنعت گردشگری، باید به ارزش اقتصادی تبدیل شوند و اگر این اتفاق بیفتد، تحول دیجیتال در سازمان رخ داده است.



مظلوم با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی به‌تنهایی ارزش یا پول‌ساز نیست، گفت: هوش مصنوعی فناوری برای خلق ارزش است.

وی تصریح کرد: اگر داده‌های نادرست جمع‌آوری شده باشند، هوش مصنوعی نیز همان اشتباه را یاد می‌گیرد؛ بنابراین داده مهم است، اما وجود الگو در دل داده‌هاست که به هوش مصنوعی امکان یادگیری می‌دهد.

این متخصص فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی با اشاره به اصطلاح «صنعتی‌سازی هوش مصنوعی» که از سال ۲۰۱۵ مطرح شد، تصریح کرد: سازمان‌ها و صنایع می‌خواهند تصمیم‌ها، فرآیندها و عملیات سازمانی هوشمندتر، دقیق‌تر، سریع‌تر و پیش‌بینانه‌تر انجام شود. تفاوت دو شرکت در یک صنعت می‌تواند در همین باشد که یکی دقیق‌تر و سریع‌تر تصمیم می‌گیرد و داده درست جمع‌آوری می‌کند.

وی تأکید کرد: هوش مصنوعی تنها زمانی برای صنعت گردشگری ارزش‌آفرین است که داده‌های درست و الگوهای معتبر در اختیار داشته باشد و استراتژی سازمانی بر داده‌محوری بنا شده باشد.

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