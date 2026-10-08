به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند با اعلام خبر حضور صنعتگران خوزستانی در این رویداد بین‌المللی اظهار کرد: ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان علاقه‌مندان است و غرفه استان خوزستان در سالن ۱۰/۱۱، به نمایش بخشی از این توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هنری اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با تأکید بر جایگاه ویژه صنایع‌دستی در زیست‌بوم روستایی و عشایری استان، افزود: در این نمایشگاه علاوه بر عرضه مستقیم محصولات، تمرکز ویژه‌ای بر معرفی روستا و شهرهای ملی صنایع‌دستی خوزستان و توانمندی‌های عشایری استان داریم تا بازدیدکنندگان از نزدیک با تنوع و اصالت هنرهای سنتی ما آشنا شوند.

او با اشاره به موفقیت‌های تازه این اداره‌کل در مسیر ثبت‌های ملی یادآور شد: با حمایت‌های صورت‌گرفته در یک سال اخیر، شاهد رخدادهای فرهنگی ارزشمندی بوده‌ایم که در این میان، روستای «شُوکُل حاجی‌وند» از توابع شهرستان اندیکا به‌عنوان روستای ملی چوقابافی، شهر شادگان به‌عنوان شهر ملی حصیربافی و شهر ایذه به‌عنوان شهر ملی گلیم‌بافی به ثبت ملی برسند که این دستاوردها در نمایشگاه پیش رو نیز نمود ویژه‌ای خواهد داشت.

جوروند ضمن دعوت از عموم مردم و فعالان حوزه صنایع‌دستی برای بازدید از غرفه خوزستان، این نمایشگاه را فرصتی برای تقویت پیوندهای فرهنگی و اقتصادی میان هنرمندان روستایی و بازارهای ملی و بین‌المللی دانست.

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