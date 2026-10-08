به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری پنجشنبه ۱۶ مهر، در دیدار با فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان همدان با اشاره به اهمیت نقش این مجموعه در پاسداری از میراث تاریخی کشور، اظهار کرد: وظیفه اصلی یگان حفاظت، صیانت از میراث‌فرهنگی است، اما این ماموریت ارتباطی مستقیم با حوزه گردشگری نیز دارد، چرا که امنیت و حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی، پیش‌نیاز بهره‌برداری گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: یک بنای تاریخی یا محوطه باستانی صرفا یک اثر فیزیکی نیست، بلکه بخشی از هویت، تاریخ و حافظه جمعی مردم این سرزمین محسوب می‌شود و حفاظت از آن کاری دشوار، حساس و ارزشمند است.

او با قدردانی از عملکرد یگان حفاظت استان گفت: با وجود محدودیت‌های موجود در حوزه نیروی انسانی، خودرو، تجهیزات و امکانات، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان همدان توانسته است ماموریت‌های خود را به خوبی انجام دهد و عملکرد این مجموعه قابل تقدیر است.

اکبری با تاکید بر اینکه نیروهای یگان حفاظت در خط مقدم صیانت از میراث‌فرهنگی قرار دارند، تصریح کرد: گستردگی ماموریت‌های این مجموعه بسیار بالاست، بخش قابل توجهی از آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی استان در مناطق خارج از شهرها، ارتفاعات و نقاط دوردست قرار گرفته‌اند و حفاظت از آن‌ها نیازمند تلاش مضاعف، حضور میدانی مستمر و تحمل سختی‌های فراوان است.

او ادامه داد: در بسیاری از موارد، نیروهای یگان حفاظت باید در شرایط دشوار و در مناطق کم‌برخوردار از امکانات حضور یابند و از محوطه‌ها و آثار تاریخی حفاظت کنند، ماموریتی که هم دشوار و هم همراه با مسئولیت‌های سنگین است.

اکبری خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم امنیت و حفاظت لازم را برای آثار و محوطه‌های تاریخی فراهم کنیم، طبیعتا امکان بهره‌برداری مناسب گردشگری نیز وجود نخواهد داشت و از همین رو اهمیت ماموریت یگان حفاظت دوچندان می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به ضرورت حمایت بیشتر از این مجموعه گفت: لازم است موضوع تامین خودرو، تجهیزات، امکانات پشتیبانی و سایر نیازهای یگان حفاظت با نگاه ویژه مورد توجه قرار گیرد.

اکبری با بیان اینکه یگان حفاظت از جمله بخش‌های کمتر دیده‌شده اما بسیار اثرگذار مجموعه میراث‌فرهنگی است، افزود: این نیروها علاوه بر گستردگی ماموریت‌ها، با چالش‌هایی همچون کمبود امکانات، سختی کار و شرایط ویژه ماموریتی مواجه هستند و ضروری است مسائل و مطالبات آن‌ها با جدیت بیشتری پیگیری شود.

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