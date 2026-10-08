به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه، در جریان سفر انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به خراسان رضوی و بازدید از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان کلات که به دعوت احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، انجام شد، ظرفیت‌ها، نیازهای زیرساختی و الزامات توسعه گردشگری این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

محسنی‌بندپی در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری کلات اظهار کرد: ارتقای خدمت‌رسانی به گردشگران باید یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی در این منطقه باشد و برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران ضروری است.

او افزود: شهرستان کلات از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف گردشگری برخوردار است و می‌توان برای سلیقه‌ها و علایق مختلف گردشگران، جاذبه‌های متنوعی در این شهرستان معرفی و تعریف کرد.

معاون گردشگری کشور با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و زمین‌شناسی کلات گفت: صنایع‌دستی، آثار تاریخی و فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی و زمین‌شناسی و همچنین آبشارهای متعدد و زیبای این منطقه، مجموعه‌ای متنوع از ظرفیت‌های گردشگری را شکل داده‌اند که باید برای معرفی و بهره‌برداری مناسب از آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

محسنی‌بندپی با تأکید بر ضرورت تداوم سازندگی و توسعه کشور در شرایط دشوار کنونی تصریح کرد: حتی در شرایط جنگی نیز باید با برنامه‌ریزی، همدلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، مسیر سازندگی و توسعه کشور ادامه پیدا کند.

او ادامه داد: وجود امید، نشاط اجتماعی، همدلی و وفاق در کشور یک ضرورت است و با همیاری و کمک مردم می‌توان برای ارتقای کسب‌وکارها، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مختلف، از جمله مناطق دارای ظرفیت گردشگری، گام‌های مؤثری برداشت.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری گفت: حذف عوارض تغییر کاربری در ۸۰ شهر بزرگ کشور می‌تواند مشوق و انگیزه مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد و زمینه را برای حضور بیشتر بخش خصوصی در اجرای طرح‌های گردشگری فراهم کند.

او خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری از الزامات توسعه کلات است و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، شرایط مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران و ارائه خدمات مطلوب به گردشگران فراهم شود.

محسنی‌بندپی همچنین به اهمیت تقویت زیرساخت‌های روستاهای هدف گردشگری اشاره کرد و گفت: بهسازی مسیرهای دسترسی به روستاهای هدف گردشگری و تقویت زیرساخت‌های این مناطق، از موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه گردشگری شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

تأکید مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری کلات

در ادامه این بازدید، سیدجواد موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری شهرستان کلات، بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در این شهرستان تأکید کرد.

موسوی با بیان اینکه کلات از تنوع قابل توجهی از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری برخوردار است، گفت: توسعه گردشگری در این شهرستان می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، تقویت کسب‌وکارهای محلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای جوامع محلی باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: یکی از اولویت‌های ما در حوزه گردشگری کلات، تقویت زیرساخت‌ها، بهسازی مسیرهای دسترسی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری است تا بتوانیم ظرفیت‌های این شهرستان را به شکل مطلوب‌تری در چرخه گردشگری قرار دهیم.

او همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در کلات، حضور بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در توسعه تأسیسات گردشگری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان داشته باشد.

موسوی ادامه داد: مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی برای توسعه متوازن گردشگری در شهرستان‌های استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده، پیگیری‌های لازم را در دستور کار دارد.

تخصیص اعتبار برای مرمت مسجد جامع کلات

در این بازدید همچنین موضوع مرمت مسجد جامع کلات مورد توجه قرار گرفت و اعلام شد تخصیص اعتبار برای مرمت این اثر تاریخی در برنامه‌ریزی‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارد.

مسجد جامع کلات یکی از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهرستان است و مرمت و سامان‌دهی آن می‌تواند در تقویت جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی کلات و توسعه گردشگری این منطقه مؤثر باشد.

در این سفر همچنین بر تقویت زیرساخت‌ها و بهسازی مسیرهای دسترسی به روستاهای هدف گردشگری تأکید شد و این موضوع به عنوان یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری شهرستان کلات مورد توجه قرار گرفت.

بررسی میدانی ظرفیت‌های گردشگری کلات، گفت‌وگو درباره نیازهای زیرساختی، بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مسیرهای گردشگری شهرستان و توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی منطقه، از محورهای سفر معاون گردشگری کشور به کلات بود.

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