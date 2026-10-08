به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیم جون‌پیو، سفیر جمهوری کره در ایران، چهارشنبه ۱۵ مهر در حاشیه نخستین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری یزد، در نشست با انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مسئولان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، فعالان گردشگری و برخی مقامات استانی، با اشاره به بازدید خود از این نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه دستاورد خوبی داشته است و حضور در یزد فرصتی فراهم کرد تا از نزدیک با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گردشگری این استان آشنا شوم.

او افزود: یزد به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری، جایگاه ویژه‌ای در ایران دارد و امیدوارم این سفر زمینه مناسبی برای ارتقای روابط ایران و کره جنوبی و گسترش همکاری‌های دو کشور، به‌ویژه در حوزه گردشگری، فراهم کند.

سفیر جمهوری کره جنوبی در ایران با اشاره به سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران به کره جنوبی گفت: در این سفر درباره همکاری‌های فرهنگی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت‌وگوهای سازنده‌ای انجام شد و امیدوارم این سفر آغازگر مرحله جدیدی در روابط دو کشور باشد.

او ادامه داد: امیدوارم گفت‌وگوهای انجام‌شده میان دو کشور صرفاً در حد مذاکره باقی نماند و به نتایج عملی و اقدامات مشخص منجر شود؛ چرا که با توجه به شرایط منطقه، ایران و کره جنوبی می‌توانند از فرصت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های دوجانبه استفاده کنند.

کیم جون‌پیو همچنین از پیشنهاد دعوت از وزیر گردشگری کره جنوبی به ایران استقبال کرد و گفت: این پیشنهاد را به سئول منتقل خواهم کرد و پس از دریافت دعوت‌نامه رسمی، موضوع را به وزیر گردشگری کره جنوبی نیز اعلام می‌کنم.

او با تأکید بر اهمیت همکاری در حوزه گردشگری افزود: امیدوارم همکاری‌های دو طرف در این حوزه بیش از گذشته گسترش یابد و من نیز تمام تلاش خود را برای توسعه این همکاری‌ها به کار خواهم گرفت.

سفیر جمهوری کره جنوبی در ایران خاطرنشان کرد: برای توسعه این همکاری‌ها به حمایت و همراهی طرف ایرانی نیاز است و به‌عنوان نماینده کره جنوبی تلاش خواهم کرد زمینه معرفی ظرفیت‌های گردشگری یزد و گسترش روابط گردشگری میان دو کشور فراهم شود.

در ادامه، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری یزد گفت: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی، مجموعه متنوعی از جاذبه‌های گردشگری را در خود جای داده است.

او افزود: برای تحقق توسعه پایدار گردشگری باید نگاه جامعه به این حوزه تغییر کند و ظرفیت‌های گردشگری با بخش‌هایی مانند محیط‌زیست پیوند یابد. گردشگری روستایی نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود در روستاهای یزد می‌تواند یکی از محورهای توسعه گردشگری استان باشد.

محسنی بندپی، گردشگری معدن را نیز از دیگر ظرفیت‌های قابل توجه یزد دانست و اظهار کرد: وجود ظرفیت‌های معدنی گسترده و معادنی مانند چادرملو، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری معدن فراهم کرده است و توجه به این حوزه می‌تواند ظرفیت جدیدی به گردشگری کشور اضافه کند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره توسعه همکاری‌های گردشگری ایران و کره جنوبی نیز گفت: ایران آمادگی دارد با مشارکت بخش خصوصی، ظرفیت‌های گردشگری کشور را در نمایشگاه‌های بین‌المللی معرفی کند و زمینه حضور طرف کره‌ای در نمایشگاه‌های ایران را نیز فراهم آورد.

او در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد شده است وزیر گردشگری کره جنوبی به ایران دعوت شود و با تشکیل یک کمیته فنی، برنامه و تقویم مشخصی برای توسعه همکاری‌های گردشگری دو کشور تدوین شود تا این همکاری‌ها با برنامه‌ریزی و سرعت بیشتری دنبال شود.

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