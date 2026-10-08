به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید ملانوری‌شمسی پنجشنبه ۱۶ مهر در جلسه ساماندهی سراب‌های شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: موضوع این جلسه به‌طور مشخص سراب‌هاست اما نگاه استان به گردشگری محدود به این ظرفیت‌ها نیست و در کنار سراب‌ها سایر حوزه‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار همدان با تاکید بر ضرورت ایجاد زنجیره ارزش در بخش گردشگری، افزود: فعالیت‌های اقتصادی مختلف در شهرستان‌ها باید به شکلی برنامه‌ریزی شوند که بخشی از ظرفیت آن‌ها به گردشگری متصل شود؛ برای نمونه محصولات کشاورزی مانند سیب نباید صرفاً تولید، بسته‌بندی و روانه بازار شوند بلکه می‌توان از فرآیند تولید، برداشت، فرآوری و عرضه آن‌ها به‌عنوان بخشی از گردشگری کشاورزی استفاده کرد.

او ادامه داد: در حوزه‌هایی مانند دامداری، زنبورداری، فرآورده‌های دامی و سایر محصولات نیز می‌توان ظرفیت‌های گردشگری ایجاد کرد تا گردشگر علاوه بر بازدید با فرآیند تولید آشنا شود، محصول خریداری کند و از خدمات و تجربه‌های مرتبط استفاده کند.

ملانوری‌شمسی با تاکید بر اینکه نگاه گردشگری باید در همه دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود، خاطرنشان کرد: گردشگری فقط به معنای مرمت یک بنای تاریخی نیست؛ حتی یک مدرسه، کتابخانه، دانشگاه، ساختمان اداری یا بنای جدید نیز می‌تواند با معماری و طراحی مناسب به یک جاذبه گردشگری تبدیل شود.

او با اشاره به تجربه یک مدرسه در همدان، یادآور شد: یک مدیر جوان با بازسازی مدرسه و ایجاد فضاهایی مانند دمنوش‌خانه، نانوایی، رستوران سنتی، کلاس‌های تخصصی، فضای تئاتر، ورزش و آموزش مهارت‌های مختلف محیط مدرسه را به فضایی جذاب برای دانش‌آموزان تبدیل کرده است.

ملانوری‌شمسی این تجربه را نمونه‌ای از نگاه خلاقانه به ظرفیت‌های موجود دانست و عنوان کرد: همه دستگاه‌ها باید در حوزه وظایف سازمانی خود یک نگاه گردشگری داشته باشند و جاده‌سازی، کشاورزی، دامداری، خدمات شهری و حتی طراحی ساختمان‌ها می‌توانند بخشی از زنجیره گردشگری باشند.

استاندار همدان در ادامه از تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی سراب‌های نهاوند خبر داد و گفت: این کارگروه با مسئولیت فرماندار شهرستان تشکیل می‌شود و دستگاه‌های مرتبط باید نماینده ثابت خود را معرفی کنند تا روند بررسی‌ها با تغییر افراد متوقف نشود.

او تاکید کرد: این کارگروه نباید به یک جلسه بزرگ اداری دیگر تبدیل شود بلکه باید با حضور مجموعه‌های تخصصی مرتبط، موانع را بررسی و برای هر موضوع به جمع‌بندی اجرایی برسد.

به گفته استاندار همدان؛ نمایندگان منابع طبیعی، میراث‌فرهنگی، آب منطقه‌ای، محیط زیست، راهداری، جهاد کشاورزی و مخابرات در کارگروه حضور خواهند داشت و مدیران شهرستانی آبفا و برق نیز به این مجموعه اضافه می‌شوند.

ملانوری‌شمسی با تاکید بر اینکه هدف کارگروه رسیدن به طرح‌های مشخص سرمایه‌گذاری است، خطاب به فرماندار نهاوند، گفت: برای بررسی تخصصی سه سراب اصلی شهرستان و جمع‌بندی موضوعات یک ماه فرصت در نظر گرفته شده است.

او افزود: طی این مدت باید جلسات تخصصی برگزار شود و موضوعات مربوط به ظرفیت‌ها، موانع، مالکیت، زیرساخت‌ها، الزامات محیط‌زیستی و میراث فرهنگی و همچنین ظرفیت سرمایه‌گذاری بررسی شود تا در نهایت طرح‌های مشخص و قابل ارائه برای سرمایه‌گذاران آماده شود.

استاندار همدان ادامه داد: پس از یک ماه جلسه دیگری در استانداری با حضور مدیران دستگاه‌های استانی برگزار خواهد شد تا گزارش کارگروه ارائه و مسیر ورود به مرحله ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار مشخص شود.

ملانوری‌شمسی یادآور شد: هدف این است که از طرح‌های کلی و مطالعات صرف عبور کنیم و به نقطه‌ای برسیم که دقیقاً مشخص باشد در هر سراب در چه نقطه‌ای، چه پروژه‌ای و با چه مدل سرمایه‌گذاری قرار است اجرا شود.

او ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و محوریت فرماندار نهاوند، ساماندهی سراب‌های شهرستان وارد مرحله عملیاتی شود و این ظرفیت‌ها به جایگاه واقعی خود در حوزه گردشگری و اقتصاد منطقه برسند.

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