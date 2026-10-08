۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۰

ضرب‌الاجل استاندار همدان برای ساماندهی سراب‌های نهاوند

ضرب‌الاجل استاندار همدان برای ساماندهی سراب‌های نهاوند

استاندار همدان با تاکید بر ضرورت خروج ساماندهی سراب‌های شهرستان نهاوند از مرحله جلسات و رسیدن به طرح‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری، برای ساماندهی این سراب‌ها ضرب‌الاجل یک‌ماهه تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید ملانوری‌شمسی  پنجشنبه ۱۶ مهر در جلسه ساماندهی سراب‌های شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: موضوع این جلسه به‌طور مشخص سراب‌هاست اما نگاه استان به گردشگری محدود به این ظرفیت‌ها نیست و در کنار سراب‌ها سایر حوزه‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار همدان با تاکید بر ضرورت ایجاد زنجیره ارزش در بخش گردشگری، افزود: فعالیت‌های اقتصادی مختلف در شهرستان‌ها باید به شکلی برنامه‌ریزی شوند که بخشی از ظرفیت آن‌ها به گردشگری متصل شود؛ برای نمونه محصولات کشاورزی مانند سیب نباید صرفاً تولید، بسته‌بندی و روانه بازار شوند بلکه می‌توان از فرآیند تولید، برداشت، فرآوری و عرضه آن‌ها به‌عنوان بخشی از گردشگری کشاورزی استفاده کرد.

او ادامه داد: در حوزه‌هایی مانند دامداری، زنبورداری، فرآورده‌های دامی و سایر محصولات نیز می‌توان ظرفیت‌های گردشگری ایجاد کرد تا گردشگر علاوه بر بازدید با فرآیند تولید آشنا شود، محصول خریداری کند و از خدمات و تجربه‌های مرتبط استفاده کند.

ملانوری‌شمسی با تاکید بر اینکه نگاه گردشگری باید در همه دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود، خاطرنشان کرد: گردشگری فقط به معنای مرمت یک بنای تاریخی نیست؛ حتی یک مدرسه، کتابخانه، دانشگاه، ساختمان اداری یا بنای جدید نیز می‌تواند با معماری و طراحی مناسب به یک جاذبه گردشگری تبدیل شود.

او با اشاره به تجربه یک مدرسه در همدان، یادآور شد: یک مدیر جوان با بازسازی مدرسه و ایجاد فضاهایی مانند دمنوش‌خانه، نانوایی، رستوران سنتی، کلاس‌های تخصصی، فضای تئاتر، ورزش و آموزش مهارت‌های مختلف محیط مدرسه را به فضایی جذاب برای دانش‌آموزان تبدیل کرده است.

ملانوری‌شمسی این تجربه را نمونه‌ای از نگاه خلاقانه به ظرفیت‌های موجود دانست و عنوان کرد: همه دستگاه‌ها باید در حوزه وظایف سازمانی خود یک نگاه گردشگری داشته باشند و جاده‌سازی، کشاورزی، دامداری، خدمات شهری و حتی طراحی ساختمان‌ها می‌توانند بخشی از زنجیره گردشگری باشند.

استاندار همدان در ادامه از تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی سراب‌های نهاوند خبر داد و گفت: این کارگروه با مسئولیت فرماندار شهرستان تشکیل می‌شود و دستگاه‌های مرتبط باید نماینده ثابت خود را معرفی کنند تا روند بررسی‌ها با تغییر افراد متوقف نشود.

او تاکید کرد: این کارگروه نباید به یک جلسه بزرگ اداری دیگر تبدیل شود بلکه باید با حضور مجموعه‌های تخصصی مرتبط، موانع را بررسی و برای هر موضوع به جمع‌بندی اجرایی برسد.

به گفته استاندار همدان؛ نمایندگان منابع طبیعی، میراث‌فرهنگی، آب منطقه‌ای، محیط زیست، راهداری، جهاد کشاورزی و مخابرات در کارگروه حضور خواهند داشت و مدیران شهرستانی آبفا و برق نیز به این مجموعه اضافه می‌شوند.

ملانوری‌شمسی با تاکید بر اینکه هدف کارگروه رسیدن به طرح‌های مشخص سرمایه‌گذاری است، خطاب به فرماندار نهاوند، گفت: برای بررسی تخصصی سه سراب اصلی شهرستان و جمع‌بندی موضوعات یک ماه فرصت در نظر گرفته شده است.

او افزود: طی این مدت باید جلسات تخصصی برگزار شود و موضوعات مربوط به ظرفیت‌ها، موانع، مالکیت، زیرساخت‌ها، الزامات محیط‌زیستی و میراث فرهنگی و همچنین ظرفیت سرمایه‌گذاری بررسی شود تا در نهایت طرح‌های مشخص و قابل ارائه برای سرمایه‌گذاران آماده شود.

استاندار همدان ادامه داد: پس از یک ماه جلسه دیگری در استانداری با حضور مدیران دستگاه‌های استانی برگزار خواهد شد تا گزارش کارگروه ارائه و مسیر ورود به مرحله ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار مشخص شود.

ملانوری‌شمسی یادآور شد: هدف این است که از طرح‌های کلی و مطالعات صرف عبور کنیم و به نقطه‌ای برسیم که دقیقاً مشخص باشد در هر سراب در چه نقطه‌ای، چه پروژه‌ای و با چه مدل سرمایه‌گذاری قرار است اجرا شود.

او ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و محوریت فرماندار نهاوند، ساماندهی سراب‌های شهرستان وارد مرحله عملیاتی شود و این ظرفیت‌ها به جایگاه واقعی خود در حوزه گردشگری و اقتصاد منطقه برسند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071601874
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha