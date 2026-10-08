به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در جریان سفر انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شهرستان کلات، احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی و طبیعی این شهرستان، بر ضرورت برنامه‌ریزی ویژه برای توسعه گردشگری کلات تأکید کرد.

عظیمی‌راد با بیان اینکه کلات از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری برخوردار است، گفت: برای مدیریت بهتر این ظرفیت‌ها و تسریع در روند حفاظت، مرمت، معرفی و توسعه جاذبه‌های گردشگری شهرستان، لازم است نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کلات به اداره ارتقا یابد.

او افزود: تقویت ساختار اداری میراث‌فرهنگی در کلات می‌تواند زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به گردشگران، پیگیری جدی‌تر پروژه‌های گردشگری و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های شهرستان را فراهم کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: اعطای تسهیلات بانکی برای توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و حمایت از سرمایه‌گذاران برای ساخت هتل‌های باکیفیت باید مورد توجه قرار گیرد.

عظیمی‌راد ادامه داد: توسعه تأسیسات گردشگری علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان، می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه محلی را فراهم کند و موجب شود منافع اقتصادی حاصل از حضور گردشگران بیش از گذشته به مردم منطقه برسد.

او با اشاره به ظرفیت‌های متنوع کلات در حوزه گردشگری اظهار کرد: شهرستان کلات مجموعه‌ای از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی را در خود جای داده و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان این ظرفیت‌ها را به فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی و اشتغال تبدیل کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت تلاش برای ثبت جهانی شهرستان کلات تأکید کرد و گفت: پیگیری ثبت جهانی کلات باید به عنوان یکی از اهداف مهم در برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری شهرستان دنبال شود.

عظیمی‌راد تصریح کرد: ثبت جهانی ظرفیت‌های شاخص کلات می‌تواند به معرفی گسترده‌تر این شهرستان در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند و زمینه حضور گردشگران داخلی و خارجی و همچنین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم آورد.

او خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی، مدیریت شهرستان، بخش خصوصی و جامعه محلی است و باید با یک برنامه منسجم، ظرفیت‌های گردشگری کلات را به سمت توسعه پایدار هدایت کرد.

در جریان این سفر، ظرفیت‌ها و نیازهای زیرساختی گردشگری شهرستان کلات با حضور معاون گردشگری کشور، نماینده مردم مشهد و کلات و مسئولان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.

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