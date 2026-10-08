برگزاری کارگاه آموزشی«کودکان و میراث چای» در موزه تاریخ چای لاهیجان/ آموزش، کلیدواژه صیانت از مواریث کهن برای نسل آتی است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد باقری با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی در فضاهای موزه‎‌ای اظهار کرد: موزه‌ها تنها مخازن اشیاء تاریخی نیستند؛ بلکه بسترهایی پویا برای انتقال مفاهیم فرهنگی و آموزش‌های ترویجی محسوب می‌شوند. در همین راستا و هم‌زمان با هفته ملی کودک، موزه تاریخ چای لاهیجان با تعریف رویکردی در تعامل با مخاطبان کودک، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ویژه نونهالان کرد.

رئیس موزه تاریخ چای ایران در لاهیجان

با تبیین اهداف این برنامه گفت: هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی نونهالان با تاریخچه ورود چای به ایران و نقش کلیدی لاهیجان به‌عنوان پایتخت چای ایران در شکل‌گیری فرهنگ مصرف این محصول است. در این برنامه، کودکان ضمن بازدید از اشیاء تاریخی و اسناد مرتبط با کاشف‌السلطنه (پدر چای ایران)، با مفاهیم ساده‌شده‌ از سیر تحول کشاورزی چای و آداب و رسوم مرتبط با آن در اقلیم گیلان آشنا شدند.

او با تأکید بر اهمیت میراث‌بانی از سنین پایه افزود: توسعه پایدار در حوزه میراث‌فرهنگی، نیازمند فرهنگ‌سازی در میان نسل‌های آینده است. هنگامی که یک کودک با تاریخچه ابنیه و محصولات اصیل بومی منطقه خود آشنا می‌شود، پیوندی عاطفی و شناختی میان او و هویت تاریخی‌اش شکل می‌گیرد که تضمین‌کننده حفاظت از این مواریث در آینده است.

باقری در پایان خاطرنشان کرد: این موزه آمادگی دارد تا با تداوم همکاری با نهادهای آموزشی و تربیتی، مسیرهای نوینی را برای درک بهتر تاریخ چای برای کودکان ترسیم کند.

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