۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی همدان:

نوشیجان پایه گردشگری تاریخی ملایر است

نوشیجان پایه گردشگری تاریخی ملایر است

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر جایگاه ویژه نوشیجان در توسعه گردشگری منطقه، گفت: نوشیجان پایه گردشگری تاریخی شهرستان ملایر است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری پنجشنبه ۱۶ مهر، در بازدید از اثر منحصربه‌فرد نوشیجان در شهرستان ملایر بر اولویت‌بندی حفاظت، مرمت و توسعه گردشگری تاکید کرد. 

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اینکه نوشیجان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی کشور است، گفت: حفاظت، مرمت، توسعه زیرساخت‌ها، معرفی اثر نوشیجان و برگزاری نشست‌های علمی مرتبط با این مجموعه باید در اولویت قرار گیرد.

او همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی نوشیجان، جمع‌آوری داده‌های تاریخی و مستندسازی این اثر تاکید کرد.

مجموعه تاریخی نوشیجان به‌عنوان یکی از کهن‌ترین آثار معماری ایران، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و پایگاه ملی میراث‌فرهنگی و گردشگری نوشیجان مسئولیت حفاظت و معرفی این اثر ارزشمند را بر عهده دارد. 

نوشیجان پایه گردشگری تاریخی ملایر است

نوشیجان پایه گردشگری تاریخی ملایر است

نوشیجان پایه گردشگری تاریخی ملایر است

انتهای پیام/

کد خبر 1405071601878
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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