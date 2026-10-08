محمدرضا امیدی‌راد، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در یادداشتی به مناسبت گرامی‌داشت هفته نیروی انتظامی نوشت: در پهنه‌ سبز و بارانی گیلان، جایی که شریان‌های زمین با تپش تمدن‌های کهن گره خورده است.

میراث‌فرهنگی تنها مجموعه‌ای از ابنیه نیست؛ بلکه هویت جاری و ریشه‌دار این سرزمین است. در این میان، «یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان»، فراتر از یک نهاد نظارتی، سدی استوار در برابر فرسایش حافظه و تخریب هویت است. این یگان، با استقرار انضباط قانونی، ضربه‌ای قاطع بر پیکره‌ سودجویی می‌زند تا تمدن گیلان از گزند و دست‌اندازی فرصت‌طلبان در امان بماند.

یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، با درک ماهیت پیچیده‌ مدیریت میراثی، پیوندی هم‌افزا با کارشناسان باستان‌شناسی برقرار کرده است. این تعامل، در واقع پیوند میان قلم و سپر است؛ جایی که دانش باستان‌شناسی مسیر را ترسیم می‌کند و یگان حفاظت با اقتدار قانونی، همچون سپری از این حریم صیانت می‌نماید.

مسئولیت پاسداری از مواریث تاریخی گیلان، بر دوش حافظانی است که نیک می‌دانند هر حفاری غیرمجاز، زخمی عمیق بر پیکره‌ حافظه‌ جمعی ملت و جراحتی جبران‌ناپذیر بر روح تاریخ است. یگان حفاظت، با رصد خردمندانه و پایش مستمر، از مواریث فرهنگی و تاریخی استان که روایت‌گر گذر پرفرازونشیب تاریخ است، حراست می‌کند تا امانت میراث گران‌سنگ، به نسل‌های آینده منتقل شود.

در برابر طوفان تخریبِ سوداگران، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، همچون سد در حفاظت از هویت ایستاده است. ایستادگیِ این نیروها در مواجهه با حفاران، مأموریتی پیشگیرانه برای پاسداشت کرامت ملی و تاریخ ایران است.در نهایت، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی گیلان، نگهبان روایت‌های دیرین تاریخ و تمدن است.

تأثیر یگان حفاظت بر توسعه‌ گردشگری و پایداری صنایع‌دستی نیز انکارناپذیر است؛ چرا که امنیت آثار، زیربنای گردشگریِ میراث‌محور و سرمایه‌گذاری فرهنگی است. وقتی امنیت این سرمایه‌ها در گرو حضور مقتدرانه‌ یگان حفاظت باشد، رونق صنایع‌دستی و جذب گردشگر، به شکلی پایدار و علمی محقق می‌شود.

اگر امروز می‌توانیم با افتخار از شکوه آثار باستانی گیلان سخن بگوییم، این امر مرهون ایستادگی ایثارگرانه‌ همکاران من در یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و تکیه بر هم‌افزایی دانش و اقتدار است. آن‌ها حافظان سکوت تاریخ‌اند که مانع از به تاراج رفتن تمدن ما می‌شوند.

انتهای پیام/