فاطمه پوراحمدی، دختر ۱۱ ساله و دانش‌آموز کلاس پنجم که برای تماشای فیلم و رأی دادن به آثار در محل برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور داشت، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا از فیلم‌های این دوره و علائق خودش و دوستانش و توقعشان از فیلمسازان کودک و نوجوان گفت که در ادامه می‌خوانید:

خودت را معرفی می‌کنی؟

من فاطمه پوراحمدی هستم، ۱۱ ساله و دانش‌آموز کلاس پنجم.

در جشنواره چه کار می‌کنی؟

برای تماشای فیلم‌ها و رأی دادن به آثار به جشنواره آمده‌ام.

فیلم‌هایی که در جشنواره دیدی، چطور بودند؟

در بعضی فیلم‌ها مطالب علمی وجود داشت و بعضی فیلم‌ها هم به ما یاد می‌دادند که زود قضاوت نکنیم. بعضی فیلم‌ها هم متوسط بودند. فیلم «کاکا لوتی» را دوست داشتم. فیلم «من جاسوزنی نیستم» هم خوب بود، اما «یکی میاد دنبالم» خیلی غم‌انگیز بود.

به نظرت فیلم‌هایی که دیدی چه ایرادهایی داشتند؟

ایراد بعضی فیلم‌ها این بود که قسمت‌هایی از آنها را متوجه نشدم.

در مجموع فیلم‌های جشنواره را دوست داشتی؟

بله، بیشتر فیلم‌ها را خیلی دوست داشتم، اما بعضی از آنها را کمتر دوست داشتم. مثلاً «شوتینگا» خیلی کودکانه بود.

دوست داری چه فیلم‌هایی برای کودکان و نوجوانان ساخته شود؟

من بیشتر دوست دارم فیلم‌های خنده‌دار بسازند که بتوانیم خیلی بخندیم، چون واقعاً خندیدن را دوست دارم و فیلم‌های خنده‌دار را بیشتر از همه می‌پسندم. خودم احساساتی هستم و زود گریه می‌کنم، بنابراین دوست ندارم فیلم‌ها خیلی غمگین باشند. مثلاً «یکی میاد دنبالم» واقعاً خیلی غمگین بود. دوست دارم فیلم‌های خنده‌دار و هیجان‌انگیز بسازند.

چه چیزی در جشنواره برایت جالب بود؟

برای من این موضوع جالب بود که فیلم‌ها واقعاً جذاب بودند. همچنین اینکه بازیگران معروف فیلم‌ها را به جشنواره می‌آورند و ما می‌توانیم با آنها عکس بگیریم خیلی جذاب و هیجان‌انگیز است. من هم با همه آنها عکس گرفتم.

نکته منفی جشنواره چه بود؟

وقتی عمو پورنگ آمده بود، خیلی شلوغ شد و همه دور او جمع شده بودند. پای من به یکی از عوامل انتظامات گیر کرد و افتادم و همه بچه‌هایی که آنجا بودند هم روی سر من افتادند. واقعاً آن لحظه خیلی بد بود و این اتفاق به یک خاطره بد برای من تبدیل شد.

خاطره خوبی هم از جشنواره داری؟

بله، فیلم‌های خوبی دیدم، با بازیگرها عکس گرفتم و با خواهرم به جشنواره آمده بود، کلی بستنی خوردیم. تا جایی که پول داشتیم بستنی خریدیم و خوردیم و خیلی به ما خوش گذشت.

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