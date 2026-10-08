به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، برزین ضرغامی، ۱۵ مهرماه در جریان حضور در مراسم بازگشایی بارگاه شمس تبریزی در خوی، از نمایشگاه صنایع‌دستی برپا شده در این مراسم کرد، این بازدید با هدف حمایت از هنرمندان و آشنایی با دستاوردهای فرهنگی و هنری منطقه در حاشیه این مراسم مذهبی-فرهنگی صورت پذیرفت.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این بازدید با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان محصولات دستی، بر لزوم ایجاد بازارچه‌های دائمی و موقت برای فروش محصولات تاکید کرد. او تصریح کرد: ایجاد بسترهای مناسب برای عرضه کالا، از جمله راهکار اصلی برای پایداری معیشت هنرمندان است.

ضرغامی همچنین از برنامه‌های آتی برای همکاری با شهرداری‌ها برای تسهیل فرآیند فروش کالا خبر داد و بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای حمایت از هنرمندان از طریق پرداخت تسهیلات و ایجاد بازارهای تخصصی تاکید کرد و افزود: حمایت از این بخش، نقشی کلیدی در حفظ میراث‌فرهنگی و توسعه اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

انتهای پیام/