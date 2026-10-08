به گزارش خبرگزاری میراث آریا، زهرا میری، بانوی صنعتگر و کارآفرین سیستان و بلوچستان و مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع‌دستی هشت‌پر، در آستانه روز جهانی زنان روستایی در فهرست ۳۰ زن الهام‌بخش کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی برای آسیا و اقیانوسیه (سیرداپ) قرار گرفت.

این انتخاب در آستانه ۱۵ اکتبر، روز جهانی زنان روستایی، انجام شده و زهرا میری به عنوان یکی از ۳۰ زن الهام‌بخش کشورهای عضو سیرداپ، در رویداد بین‌المللی مرتبط با این برنامه حضور خواهد داشت.

بر اساس اعلام مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، زهرا میری به عنوان مهمان ویژه این رویداد مجازی حضور یافته و تجربیات خود را در زمینه کارآفرینی، توسعه روستایی، صنایع‌دستی و توانمندسازی زنان با نمایندگان کشورهای عضو به اشتراک خواهد گذاشت.

ابوالفضل فرجی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، با اعلام این خبر اظهار کرد: در این رویداد بین‌المللی که با حضور کشورهای آسیایی و اقیانوسیه برگزار می‌شود، ۳۰ نفر به عنوان زنان الهام‌بخش کشورهای عضو سیرداپ انتخاب شده‌اند که انتخاب نماینده‌ای از ایران فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زنان روستایی کشور در عرصه بین‌المللی است.

او افزود: انتخاب زهرا میری به عنوان مهمان ویژه این رویداد، گواهی بر ظرفیت و توانمندی زنان روستایی ایران در حوزه کارآفرینی و توسعه پایدار جوامع محلی است و تجربیات او در زمینه توسعه فعالیت‌های صنایع‌دستی و اشتغال زنان روستایی می‌تواند به عنوان تجربه‌ای موفق در سطح منطقه معرفی شود.

زهرا میری، مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع‌دستی هشت‌پر، از بانوان فعال حوزه صنایع‌دستی و کارآفرینی سیستان است که با تمرکز بر تولید صنایع‌دستی و توانمندسازی زنان، زمینه فعالیت و اشتغال شمار قابل‌توجهی از بانوان روستایی استان را فراهم کرده است.

قرار گرفتن نام این بانوی صنعتگر سیستانی در فهرست ۳۰ زن الهام‌بخش کشورهای عضو سیرداپ، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، توانمندی زنان روستایی و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.

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