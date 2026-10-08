۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۵

پنجمین جشنواره ماهی قزل‌آلای ماهنشان در جوار قلعه تاریخی بهستان برگزار شد

پنجمین جشنواره ماهی قزل‌آلای ماهنشان در جوار قلعه تاریخی بهستان برگزار شد

پنجمین جشنواره ماهی قزل‌آلای شهرستان ماهنشان روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، فعالان حوزه شیلات و گردشگری و جمعی از گردشگران، در جوار قلعه تاریخی بهستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نجفعلی عزیزی، روز ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره ماهی قزل‌آلای شهرستان ماهنشان با حضور نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ماهنشان، مدیرعامل شیلات استان زنجان، کارشناسان معاونت گردشگری و روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، نمایندگان صداوسیما و جمعی از گردشگران برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ماهنشان با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان ماهنشان افزود: برگزاری این جشنواره در جوار قلعه تاریخی بهستان، فرصتی برای معرفی هم‌زمان ظرفیت‌های شیلاتی، گردشگری و میراث‌فرهنگی این شهرستان و ایجاد زمینه مناسب برای جذب گردشگران است.

او ادامه داد: ماهنشان با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری و همچنین توانمندی‌های حوزه پرورش ماهی قزل‌آلا، از قابلیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه برخوردار است. 

عزیزی گفت: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند در معرفی توانمندی‌های شهرستان، حمایت از تولیدکنندگان محلی و تقویت پیوند میان گردشگری و اقتصاد بومی نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ماهنشان افزود: احسان جهانی، هادی مرنگی، مسلم نقی و حیدرعلی قربانی به‌عنوان نفرات برتر پنجمین جشنواره ماهی قزل‌آلای این شهرستان هستند.

پنجمین جشنواره ماهی قزل‌آلای شهرستان ماهنشان در راستای معرفی ظرفیت‌های بومی و گردشگری منطقه و با میزبانی از علاقه‌مندان و گردشگران، در کنار قلعه تاریخی بهستان برگزار شد؛ رویدادی که می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری، محصولات محلی و جاذبه‌های تاریخی این شهرستان باشد.

در حاشیه برگزاری پنجمین جشنواره ماهی قزل‌آلای شهرستان ماهنشان، غرفه‌های عرضه و معرفی صنایع‌دستی با هدف نمایش هنر، خلاقیت و توانمندی هنرمندان و صنعتگران بومی برپا شد. این غرفه‌ها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی منطقه، حمایت از تولیدکنندگان محلی و آشنایی گردشگران با هنرها و محصولات بومی شهرستان ماهنشان فراهم کرد.

او بیان کرد: غرفه‌های عرضه و فروش محصولات بومی و کشاورزی منطقه در کنار قلعه تاریخی بهستان برپا شد و امکان خرید محصولات محلی برای بازدیدکنندگان فراهم آمد.

عزیزی گفت: از دیگر بخش‌های این جشنواره، عرضه و فروش ماهی قزل‌آلای زنده و ماهی پخته‌شده بود که با استقبال علاقه‌مندان همراه شد. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ماهنشان افزود: این بخش‌ها در کنار جاذبه تاریخی بهستان، جلوه‌ای از ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و گردشگری ماهنشان را به نمایش گذاشت و بر نقش جشنواره‌های بومی در رونق اقتصادی و توسعه گردشگری شهرستان تأکید کرد.

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کد خبر 1405071601884
زهرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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