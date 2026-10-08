به گزارش خبرنگار میراث آریا، نجفعلی عزیزی، روز ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره ماهی قزل‌آلای شهرستان ماهنشان با حضور نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ماهنشان، مدیرعامل شیلات استان زنجان، کارشناسان معاونت گردشگری و روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، نمایندگان صداوسیما و جمعی از گردشگران برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ماهنشان با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان ماهنشان افزود: برگزاری این جشنواره در جوار قلعه تاریخی بهستان، فرصتی برای معرفی هم‌زمان ظرفیت‌های شیلاتی، گردشگری و میراث‌فرهنگی این شهرستان و ایجاد زمینه مناسب برای جذب گردشگران است.

او ادامه داد: ماهنشان با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری و همچنین توانمندی‌های حوزه پرورش ماهی قزل‌آلا، از قابلیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه برخوردار است.

عزیزی گفت: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند در معرفی توانمندی‌های شهرستان، حمایت از تولیدکنندگان محلی و تقویت پیوند میان گردشگری و اقتصاد بومی نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ماهنشان افزود: احسان جهانی، هادی مرنگی، مسلم نقی و حیدرعلی قربانی به‌عنوان نفرات برتر پنجمین جشنواره ماهی قزل‌آلای این شهرستان هستند.

پنجمین جشنواره ماهی قزل‌آلای شهرستان ماهنشان در راستای معرفی ظرفیت‌های بومی و گردشگری منطقه و با میزبانی از علاقه‌مندان و گردشگران، در کنار قلعه تاریخی بهستان برگزار شد؛ رویدادی که می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری، محصولات محلی و جاذبه‌های تاریخی این شهرستان باشد.

در حاشیه برگزاری پنجمین جشنواره ماهی قزل‌آلای شهرستان ماهنشان، غرفه‌های عرضه و معرفی صنایع‌دستی با هدف نمایش هنر، خلاقیت و توانمندی هنرمندان و صنعتگران بومی برپا شد. این غرفه‌ها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی منطقه، حمایت از تولیدکنندگان محلی و آشنایی گردشگران با هنرها و محصولات بومی شهرستان ماهنشان فراهم کرد.

او بیان کرد: غرفه‌های عرضه و فروش محصولات بومی و کشاورزی منطقه در کنار قلعه تاریخی بهستان برپا شد و امکان خرید محصولات محلی برای بازدیدکنندگان فراهم آمد.

عزیزی گفت: از دیگر بخش‌های این جشنواره، عرضه و فروش ماهی قزل‌آلای زنده و ماهی پخته‌شده بود که با استقبال علاقه‌مندان همراه شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ماهنشان افزود: این بخش‌ها در کنار جاذبه تاریخی بهستان، جلوه‌ای از ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و گردشگری ماهنشان را به نمایش گذاشت و بر نقش جشنواره‌های بومی در رونق اقتصادی و توسعه گردشگری شهرستان تأکید کرد.

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