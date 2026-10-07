به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی روز ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری برنامه «نهال هویت» در زنجان اظهار کرد: گردشگری کودک یکی از ظرفیت‌های مهم برای آموزش غیرمستقیم، افزایش شناخت کودکان از محیط پیرامون و ایجاد پیوند میان نسل آینده با طبیعت، فرهنگ و هویت بومی است و اجرای برنامه‌های آموزشی و مشارکتی در فضای طبیعی می‌تواند نقش مؤثری در پرورش نسل مسئولیت‌پذیر و آگاه داشته باشد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: برنامه «نهال هویت» با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی و آشنایی کودکان و نوجوانان با اهمیت حفاظت از منابع طبیعی، به همت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری گشت گردونه مهر و با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، میز تخصصی گردشگری کودک و نوجوان معاونت گردشگری، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شهرداری زنجان برگزار شد.



او با تأکید بر اهمیت آموزش کودکان در محیط‌های طبیعی بیان کرد: حضور کودکان در برنامه‌های میدانی و تجربه مستقیم فعالیت‌هایی مانند کاشت درخت، فرصتی ارزشمند برای یادگیری عملی و ماندگار ایجاد می‌کند.



موسوی بیان کرد: در چنین برنامه‌هایی، کودک به‌جای دریافت صرف اطلاعات، با طبیعت ارتباط برقرار می‌کند، اهمیت درختان و نقش آن‌ها در حفظ محیط‌زیست را می‌آموزد و مسئولیت خود را در قبال محیط پیرامون بهتر درک می‌کند.



او ادامه داد: در برنامه «نهال هویت» که در شعبه علوم و نجوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زنجان و با حضور کودکان و خانواده‌های آنان برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن بهره‌مندی از بخش‌های آموزشی و فرهنگی، در یک فعالیت نمادین و مشارکتی، ۱۰ اصله نهال کاشتند.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به نقش گردشگری کودک در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه گفت: گردشگری کودک و نوجوان تنها به بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بستری برای یادگیری مهارت‌های زندگی، تقویت خلاقیت، شناخت هویت محلی و آشنایی با ارزش‌های فرهنگی و محیط‌زیستی باشد.



او گفت: آموزش در طبیعت، فرصتی برای پیوند دانش، تجربه و سرگرمی فراهم می‌کند و موجب می‌شود کودکان با خاطره‌ای خوش و تجربه‌ای ماندگار، اهمیت مراقبت از میراث طبیعی و فرهنگی را بیاموزند.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان همچنین به برگزاری بخش‌های متنوع فرهنگی و آموزشی این برنامه اشاره کرد و گفت: در کنار کاشت نهال، قصه‌گویی، کارگاه قصه و معرفی کتاب با همراهی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شامل افشار احمدی، پورموسوی، بازرگان، احمدی و رحمانی برگزار شد.



او گفت: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان و کارشناس حوزه آموزش این اداره‌کل، با ارائه آموزش‌های نظری درباره درختکاری و اهمیت درختان، کودکان را با نقش منابع طبیعی در پایداری محیط‌زیست آشنا کردند.



موسوی افزود: پس از اجرای بخش‌های آموزشی و فرهنگی، کودکان با همراهی والدین و مسئولان در محل‌های تعیین‌شده اقدام به کاشت نهال کردند؛ اقدامی که علاوه بر ایجاد تجربه‌ای عملی و آموزنده، زمینه مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی را نیز فراهم ساخت.



او با قدردانی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این برنامه، بر ضرورت گسترش برنامه‌های گردشگری کودک و نوجوان با رویکرد آموزشی و تجربه‌محور تأکید کرد و گفت: پیوند دادن گردشگری با آموزش در طبیعت، شناخت میراث فرهنگی و تقویت هویت بومی، از جمله رویکردهایی است که می‌تواند زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه، خلاق و مسئولیت‌پذیر باشد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان خاطرنشان کرد: طرح «نهال هویت» بر اساس ایده امید درویش، کارشناس و راهنمای گردشگری، شکل گرفته است و امید می‌رود با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های فرهنگی، فعالان گردشگری و بخش خصوصی، اجرای مستمر آن در زنجان ادامه یابد و زمینه گسترش برنامه‌های نوآورانه در حوزه گردشگری کودک و نوجوان فراهم شود.



او گفت: برگزاری این برنامه، نمونه‌ای از ظرفیت گردشگری کودک برای پیوند میان آموزش، طبیعت، فرهنگ و مشارکت اجتماعی بود؛ رویکردی که می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان زنجان، به توسعه تجربه‌های آموزشی و خاطره‌ساز برای کودکان و خانواده‌ها کمک کند.

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