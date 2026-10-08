به گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، داریوش نادری روز ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام آغاز فرآیند تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی در استان اظهار کرد: ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای، زمینه‌ساز تقویت همبستگی میان هنرمندان، سامان‌دهی فعالیت‌های تخصصی و افزایش نقش‌آفرینی فعالان صنایع‌دستی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: این معاونت آمادگی دارد فرآیند ثبت‌نام هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان را برای مشارکت در تشکیل تشکل حرفه‌ای آغاز کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجربیات هنرمندان، زمینه شکل‌گیری نهادی تخصصی، فراگیر و برخوردار از پشتوانه صنفی فراهم شود.

او با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی و مشارکت نهادهای مرتبط در این فرآیند بیان کرد: در ترکیب کارگروه تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی، نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و همچنین صنعتگران و هنرمندان شاخص استان حضور دارند تا با استفاده از خرد جمعی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، مراحل قانونی تشکیل این تشکل با دقت و انسجام بیشتری دنبال شود.

نادری با بیان اینکه تشکیل این تشکل در چارچوب تکالیف قانونی و اسناد بالادستی، از جمله برنامه هفتم پیشرفت و قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، پیگیری می‌شود، تصریح کرد: هدف از این اقدام، ایجاد ساختاری حرفه‌ای برای تقویت انسجام صنفی، افزایش مشارکت هنرمندان و فراهم‌کردن بستر مناسب برای پیگیری مسائل و مطالبات تخصصی فعالان صنایع‌دستی استان است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان زنجان درباره وظایف کارگروه تشکیل تشکل حرفه‌ای گفت: نظارت مستمر بر مراحل شکل‌گیری تشکل و پیگیری گام‌به‌گام فرآیندهای قانونی از مهم‌ترین مسئولیت‌های این کارگروه است. در نخستین جلسه نیز مقرر شد احکام رسمی اعضا صادر و ابلاغ شود تا فعالیت کارگروه در چارچوبی مشخص و ساختارمند آغاز شود.

او ادامه داد: پس از استقرار کارگروه، تعیین هیئت مؤسس در اولویت قرار خواهد گرفت. صلاحیت افراد پیشنهادی برای عضویت در این هیئت باید از سوی کارگروه بررسی و تأیید شود و پس از طی مراحل قانونی و نهایی‌شدن صلاحیت‌ها، مقدمات برگزاری مجمع عمومی و فراخوان تشکیل رسمی تشکل فراهم خواهد شد.

نادری با تأکید بر اهمیت مشارکت مستقیم هنرمندان در این فرآیند اظهار کرد: موفقیت این طرح به همراهی آگاهانه و مسئولانه فعالان صنایع‌دستی وابسته است. تلاش می‌کنیم با ایجاد بستری شفاف و تخصصی، زمینه مشارکت مؤثر هنرمندان در شکل‌گیری تشکلی را فراهم کنیم که بتواند به‌صورت منسجم مسائل حرفه‌ای این حوزه را پیگیری کند.

او در پایان با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در هویت فرهنگی و اقتصاد استان زنجان خاطرنشان کرد: صنایع‌دستی افزون بر آنکه بخشی جدایی‌ناپذیر از میراث فرهنگی و هویت بومی استان است، ظرفیت ارزشمندی برای ایجاد اشتغال، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی به شمار می‌رود. ازاین‌رو، از همه هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه دعوت می‌کنیم با مشارکت در فرآیند تشکیل تشکل حرفه‌ای، در ایجاد ساختاری پویا، شفاف و فراگیر برای حمایت از جامعه صنایع‌دستی استان سهیم باشند.

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