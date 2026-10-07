به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه، در جریان نشست مشترک با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رودسر که با هدف بررسی و رفع نظام مسائل میراث تاریخی شهر برگزار شد، از اتخاذ تدابیر ویژه برای تسهیل در امور مرتبط با بافت‌های تاریخی خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با اشاره به اهمیت صیانت از مواریث فرهنگی همگام با توسعه متوازن شهری، اظهار کرد: با هدف بهینه‌سازی ضوابط مصوب حریم بافت تاریخی رودسر و با رویکرد رفع چالش‌های پیش‌روی مدیریت شهری، هماهنگی‌های لازم با رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی کشور صورت گرفته است.

او افزود: در همین راستا، پیرو پیگیری‌های تخصصی و گفت‌وگو با آن مرکز، موافقت شد تا به زودی تیم کارشناسی با سفربه استان گیلان و حضور در شهرستان رودسر، ضمن بررسی های میدانی، زمینه های لازم برای بازنگری مجدد و اصلاح ضوابط حریم بافت تاریخی این شهر را فراهم کنند؛ تا ضمن رعایت استانداردهای میراثی، دغدغه‌های شهروندان و مدیریت شهری نیز به نحو مطلوب مرتفع گردد.

در ادامه این نشست، رحمان حسین‌نیا، شهردار رودسر، ضمن قدردانی از رویکرد تعاملی و نگاه تخصصی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان، تصریح کرد: شهر رودسر از غنای تاریخی بالایی برخوردار است، اما این ظرفیت ارزشمند در حوزه توسعه فضاهای شهری، با محدودیت‌هایی در بحث حریم بافت تاریخی مواجه است که خوشبختانه با تعاملات سازنده مدیرکل و معاونان ایشان، مسیر قانونی برای بازنگری و رفع این موانع هموار شده است.

حسین‌نیا همچنین با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های خدادادی این منطقه برای رونق اقتصادی، خاطرنشان کرد: علاوه بر موضوع بافت تاریخی، برنامه کلان توسعه گردشگری در ۹ کیلومتر از نوار ساحلی محدوده شهری رودسر، محور اصلی همکاری‌های مشترک با اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان خواهد بود. امیدواریم با بهره‌گیری از طرح‌های مطالعاتی و نظارت‌ فنی اداره‌کل، شاهد تحولی شگرف در حوزه گردشگری ساحلی و افزایش سرانه تفریحی برای شهروندان و گردشگران باشیم.

این توافقات نویدبخش ایجاد الگویی موفق از هم‌افزایی نهادی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری در شهرستان رودسر است که می‌تواند ضمن حفظ هویت تاریخی، به ارتقای استانداردهای رفاهی منطقه منجر شود.

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