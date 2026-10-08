به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهرماه با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد.

اجرای این مراسم را مژده لواسانی به همراه یک مجری نوجوان بر عهده داشتند.

در این مراسم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ، حجت الاسلام آقاتهرانی، رائد فریدزاده، حامد جعفری، علی قاسم‌زاده، مهدی جمالی نژاد، حامد علامتی، محسن برمهانی معاون سیما، احمد مسجدجامعی، حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی، محمد حمیدی مقدم، ایرج طهماسب، حمید جبلی، مریم سعادت، هادی مقدم دوست، سیاوش چراغی‌پور، محمدرضا عباسیان، امیرشهاب رضویان، محمدرضا شریفی‌نیا، منوچهر هادی، یکتا ناصر، محمدحسین فرحبخش، مهران غفوریان، سهیل موفق، نعیمه نظام‌دوست، سروش جمشیدی، عمار تفتی، علی فروتن، حمید گلی، داریوش فرضیایی، محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، آرش معیریان، بابک خواجه‌پاشا، علی کاظمی، محمد مسلمی، علی فروتن، روح‌الله حسینی، هلیا امامی، شهره سلطانی، مهدی مطهر، مهدی جعفری جوزانی، سجاد نصراللهی نسب و… حضور دارند.

سپس کلیپی درباره کودکان شهید میناب پخش شد و در ادامه مراسم، یکی از دانش‌آموزان، متنی را قرائت کرد که طی آن یاد و خاطره کودکان میناب گرامی داشته شد.

پس از آن، مژده لواسانی روی صحنه آمد و بیان کرد: در ۱۶ مهرماه روز ملی کودک روزی که همه ایران به نام کودک ایستاده است، به نقطه پایانی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان رسیدیم. خیلی کوچک‌تر از شما بودم که کار اجرا را شروع کردم و خوشحالم که هنوز این کار را انجام می‌دهم. مگر می‌شود از سینما و قصه کودکان بگوییم اما از کودکانی نگوییم که الان می‌توانستند اینجا باشند، فیلم ببینند و قصه فردای خود را بنویسند، کودکان میناب، لامرد و همه کودکانی که موشک‌های دشمن قصه زندگی آن‌ها را ناتمام گذاشت. این وظیفه فیلمسازان است که یاد آن‌ها را جاودان کنند.

در ادامه با پخش کلیپی از نقش‌آفرینی‌های زنده‌یاد اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون در آثار مختلف، یادبود این هنرمند فقید برگزار شد.

سپس رهام رسولی مجری نوجوان که اجرای نشست‌های خبری جشنواره را هم به عهده داشت، به صحنه پیوست تا مژده لواسانی را همراهی کند.

در ادامه حامد جعفری دبیر سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان روی صحنه آمد و بیان کرد: مهمانان ارجمند، هنرمندان، فیلم‌سازان، نویسندگان، منتقدان و مدیران سینمای ایران، و مهم‌تر از همه کودکان و نوجوانان ایران زمین سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در شرایطی برگزار شد که می‌توانستیم دشواری‌های امسال را دلیل کاهش برنامه‌ها و فعالیت‌ها قرار دهیم اما شرایط دشوار را پذیرفتیم ولی از استاندارد جشنواره کوتاه نیامدیم. در این دوره ۷۷۱ اثر در بخش ملی متقاضی حضور شدند و در بخش فیلم بلند تعداد آثار متقاضی از حدود ۲۰ اثر در دوره گذشته به ۴۶ اثر رسید.

او اضافه کرد: این افزایش فقط یک عدد نیست بلکه نشانه اعتماد فیلم‌سازان به جشنواره و در عین حال مسئولیت بیشتر ما در انتخاب و داوری حرفه‌ای‌تر است. در این دوره جشنواره با سینمای آینده نیز روبه‌رو شد. برای نخستین بار مستند کوتاه و آثار مبتنی بر هوش مصنوعی جایگاه مستقل در ساختار رقابتی پیدا کردند.

جعفری یاداور شد: هوش مصنوعی وارد فرآیند تولید تصویر شده و مستند نیز بخشی جدی از روایت جهان برای کودک و نوجوان است. وظیفه جشنواره، تعریف معیار حرفه‌ای برای پدیده‌های نوظهور فیلمسازی است. تلاش کردیم مخاطب را نیز دقیق‌تر ببینیم. کودک و نوجوان یک مخاطب واحد نیستند. تفاوت سن، تجربه و نیاز آن‌ها باید در انتخاب و داوری آثار دیده شود. همچنین برای نخستین بار عوامل فنی فیلم در ساختار جوایز تخصصی بیشتر دیده شدند زیرا سینما حاصل کار گروهی است.

او مطرح کرد: از سوی دیگر جشنواره را در یک خانه متمرکز کردیم تا نمایش فیلم، نشست‌ها، کارگاه‌ها و فعالیت‌های حرفه‌ای به جای پراکندگی در یک رویداد منسجم گرد هم بیایند اما شاید مهم‌ترین اتفاق، مشارکت مستقیم مخاطبان اصلی جشنواره بود.

دبیر این رویداد عنوان کرد: بیش از ۱۶۰۰ کودک و نوجوان در فرآیند داوری حضور داشتند. در جشنواره‌ای که برای آن‌ها برگزار می‌شود، نظر آن‌ها نباید فقط در سالن سینما شنیده شود، باید در تصمیم‌گیری نیز سهم داشته باشند. جشنواره همچنین تلاش کرد فقط محل رقابت نباشد. مجموعه‌ای از نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با حضور فیلم‌سازان، استادان دانشگاه و صاحب‌نظران برگزار شد تا جشنواره علاوه بر ارزیابی سینمای امروز به کیفیت سینمای فردا نیز کمک کند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی توضیح داد: در این دوره یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب نیز در قالب جایزه ویژه میناب و مسابقه فیلمنامه‌نویسی «مدرسه‌ای که می‌رفتم» دنبال شد؛ مسابقه‌ای که بیش از ۴۲۰ طرح دریافت کرد. برای ما میناب فقط یک عنوان در جدول جوایز نیست بلکه یک تعهد فرهنگی برای روایت و فراموش نکردن است. در بخش بین‌الملل نیز تلاش کردیم عنوان بین‌المللی جشنواره در عمل معنا داشته باشد و ارتباط حرفه‌ای با سینمای کودک جهان حفظ شود و همزمان، نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران با حضور نوجوانانی از ۲۲ استان کشور برگزار شد زیرا اگر جشنواره فقط آثار امروز را داوری کند، یک مسابقه برگزار کرده است اما اگر استعدادهای فردا را پرورش دهد در ساخت آینده سینما سهم خواهد داشت.

جعفری گفت: یکی دیگر از اهداف مهم این دوره پیگیری تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره در اصفهان بود. جشنواره‌ای با ۳۸ دوره سابقه، نباید هر سال از نقطه صفر آغاز کند. این مسیر هنوز کامل نشده اما کار برای ایجاد یک ساختار پایدار آغاز شده است. اگر بخواهیم تفاوت این دوره را در یک جمله خلاصه کنیم؛ ما فقط یک جشنواره دیگر برگزار نکردیم، تلاش کردیم بخشی از قواعد برگزاری جشنواره را حرفه‌ای‌تر و آینده‌نگرتر کنیم. میدان رقابت گسترده‌تر شد، ساختار داوری تخصصی‌تر شد، مخاطب در تصمیم‌گیری و اجرا مشارکت کرد، آموزش و گفت‌وگو در کنار رقابت قرار گرفت، ارتباط با سینمای جهان حفظ و مسیر ایجاد دبیرخانه دائمی در اصفهان آغاز شد.

او اظهار کرد: ما ادعا نمی‌کنیم همه مسائل سینمای کودک و نوجوان را در این دوره حل کرده‌ایم. چنین ادعایی قابل دفاع نیست اما می‌توانیم بگوییم که چند تغییر مشخص را آغاز کرده‌ایم؛ تغییرهایی که اگر ادامه پیدا کنند، جشنواره را پایدارتر، حرفه‌ای‌تر و اثرگذارتر خواهند کرد. سی‌وهشتمین جشنواره به پایان می‌رسد اما کار برای سی‌ونهمین دوره از همین امروز آغاز شده است.

جعفری مطرح کرد: از همه فیلم‌سازان، هنرمندان، داوران، استادان، منتقدان، خبرنگاران، خانواده‌ها، مدیران و همکاران اجرایی صمیمانه سپاسگزارم و از کودکان و نوجوانان تشکر می‌کنم،

او در پایان خطاب به کودکان گفت: خوشحالم با جشنواره شادمان شدید.

در ادامه علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان روی صحنه آمد و بیان کرد: زندگی و حیات را می‌شود در سه سطح تعریف کرد؛ سطح اول زنده بودن است، سطح دوم زندگی کردن است و سطح سوم سرزندگی است. این موضوع به حیات اجتماعی هم قابل تعمیم است یک جامعه فقط زنده است، یک جامعه زندگی در آن جریان دارد و یک جامعه سرزنده است اصفهان از جمله شهرهای سرزنده ایران و دنیاست.

او در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: این سرزندگی دلایل مختلفی دارد هر کجا پای کودک و نوجوان در میان باشد سرزندگی وجود دارد جامعه ما رو به پیری است پس‌ای کسانی که توانایی دارید از فرزندآوری غفلت نکنید، از شما هنرمندان تشکر می‌کنم که در این ایام کمک کردید اصفهان سر زنده‌تر شود، حضور شما نشاط را برای شهر ما آورد. شب‌ها در اصفهان قدم بزنید و ببینید چگونه مردم پای آرمان‌ها ایستاده‌اند.

در این مراسم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که به نفع بچه‌ها در این مراسم سخنرانی نمی‌کند.

در ادامه رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی هم اظهار کرد: از همه کسانی که تلاش کردند این رویداد بزرگ و ملی در اصفهان برگزار شود، تشکر می‌کنم، تشکر ویژه از شما بچه‌های این سرزمین دارم، شما بهتر از نسل ما هستید چون خوب می‌بینید، خوب می‌شنوید، قدر داشته‌های خود را می‌دانید، قدر زبانی که یکی از زیباترین زبان‌های این عالم است را می‌دانید.

او در پایان سخنانش عنوان کرد: خواهش می‌کنم برای ما بزرگترها دعا کنید که شبیه شما شویم برای پدر و مادرتان برای این سرزمین و برای عاقبت به خیری خودتان هم دعا کنید.

سپس داریوش فرضیایی روی صحنه آمد و پس از اجرای قطعه‌ای گفت: دوست دارم به احترام کشورمان که مادر ماست ۲۰ ثانیه دست بزنیم.

او سپس خواست همه به افتخار پدر و مادرها هم دست بزنند.

این مجری و بازیگر گفت: خوشحالم که برای دومین بار به اینجا آمدم. این شور و نشاط شما، مرا به یاد گذشته می‌اندازد.

فرضیایی در ادامه با نقل خاطره‌ای گفت: به همه شما داوران نوجوان تبریک می‌گویم، شما خیلی داور هستید، شما خبرنگاران هم سوالات‌تان خیلی چالش‌برانگیز بود، من خاطرات خیلی خوبی از اصفهان دارم، طی چند روزی که به اینجا آمدم دوستان خیلی به من لطف داشتند این نکته را هم باید بگویم من می‌ترسیدم که در این سالن بچه‌ها به دلیل ازدحام دچار آسیب شوند اما افتخار می‌کنم که به همت مسئولان بچه‌ها خودشان امسال کار را در دست گرفتند. از آقای شهردار هم تشکر می‌کنم که درباره سرزندگی صحبت کردند در اینکه باید نسل زیاد شود شکی نیست اما امیدوارم این سرزندگی با پرآب شدن زاینده رود همراه شود.

پرده سینما باید آینه عدالت باشد

سپس مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: از تمامی خادمان این جشنواره، مدیران ستاد اجرایی و دست‌اندرکارانی که با تلاش بی‌وقفه، فضای این روزهای اصفهان را به عطر امید و خلاقیت آراسته کردند تشکر می‌کنم. یاد کودکان شهید میناب، یادآور معصومیت عمیق و مظلومیت این مرز و بوم است؛ آنان گواهان زنده حقیقتی هستند که دوربین سینما باید آن را با شرافت و دردمندی روایت کند.

او افزود: اصفهان امروز تنها حافظ تاریخ کهن نیست؛ این شهر پایتخت امید و مرکز ایده‌پردازی برای فردای نسل نو است. اگر زبان و جهان تصویر نسل جدید را درک نکنیم، آینده کشور را ناخواسته به روایت‌های بیگانه واگذار کرده‌ایم. اقتدار واقعی یک ملت نه در آمار و ابنیه که در عمق باوری شکل می‌گیرد که بر پرده ذهن کودکانش می‌نشیند. سینمای کودک برای ما یک فوق برنامه یا تفریح نیست؛ شالوده شخصیت، اعتماد به نفس و هویت ملی فرزندان ماست. قهرمان نسلی که با هوش مصنوعی و عصر تصویر بزرگ می‌شود نمی‌تواند محصول بخشنامه‌ها و شعارهای کلیشه‌ای باشد.

سینمای فاخر، امید واقعی را به خانه می‌برد

استاندار اصفهان مطرح کرد: هر ریال سرمایه‌گذاری هدفمند در سینمای کودک کشور را از ده‌ها برابر هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی در آینده بی‌نیاز می‌کند. قهرمانان پرده سینما باید چنان زنده و باورپذیر باشند که فرزند ما از تبار، زبان و شناسنامه ایرانی خود احساسی غرور کند.

او اظهار کرد: سینمای فاخر، خانواده را دور یک چراغ جمع می‌کند و امید واقعی را به خانه می‌برد نه رخوت و اضطراب را.

جمالی‌نژاد عنوان کرد: زبان تصویر، گویاترین راه است تا نجابت پیشرفت و عزت ایران را بدون واسطه به چشم جهانیان برسانیم. رسالت دستگاه اجرایی دخالت در کار هنرمند نیست؛ هموار کردن مسیر تولید و اعتماد به خلاقیت‌های جسورانه است.

استاندار اصفهان تاکید کرد: اقتصاد سینما زمانی به گردش در می‌آید که نیازها، ذائقه و دغدغه‌های واقعی این نسل را به رسمیت بشناسیم. پرده سینما باید آینه عدالت باشد؛ صدای همه کودکان ایران از دورترین روستاها تا قلب شهرها.

او گفت: کشوری که برای خیال و پرسشگری فرزندانش ارزش قائل نشود، دانشمندان و پیشتازان فردایش را از دست داده است. جشنواره یک اتفاق گذرا در تقویم نیست؛ نقشه راه سالانه برای تقویت فرهنگ و صنایع خلاق کشور است.

جمالی‌نژاد مطرح کرد: تولید پویانمایی و فیلم باکیفیت برای نسل نو امن‌ترین سپر در برابر هجمه‌های پرشتاب فرهنگی است. سینمای کودک باید شوق زندگی، جسارت تجربه کردن و میل به ساختن میهن را در دل‌ها زنده کند؛ پرده‌ها پایین می‌آید اما دغدغه ما برای این نسل همواره جاری است.

اهدای جوایز

پروانه زرین بهترین پویانمایی به عماد رحمانی و مهرداد محرابی برای «نگهبانان خورشید» رسید.

مهدی جعفری جوزانی تهیه‌کننده «نگهبانان خورشید» پس از دریافت این جایزه گفت: به همه عوامل فیلم خسته نباشید می‌گویم کارگردانان این اثر به دلیل تلاش شبانه روزی برای رساندن فیلمشان به جشنواره فجر، نتوانستند در این رویداد باشند جایزه اصلی را ما از بچه‌ها گرفتیم که فیلم ما را دیدند و ما را در نشست خبری با سوالات خود تحت فشار گذاشتند جایزه را به فرزندان شهدایی تقدیم می‌کنم که این شب‌ها جای خالی پدران خود را در آغوش گرفتند.

پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان به دانیال جعفری برای فیلم «عروس چشمه» تعلق گرفت.

دانیال جعفری پس از دریافت جایزه خود گفت: از هیات داوران تشکر می‌کنم که من را لایق این جایزه دانستند همچنین از فریدون نجفی کارگردان این اثر که به من کمک کرد تشکر می‌کنم همینجا خاطره‌ای بگویم؛ ایشان نگذاشتند من به به‌خاطر این نقش یک ماه حمام کنم. از خانواده عزیزم هم ممنونم می‌گویند فرزندان نمی‌توانند جبران زحمات خانواده خود را کنند، به احترام آن‌ها تعظیم می‌کنم.

در بخش بهترین دستاورد فنی، دیپلم افتخار به حسن ایوبی برای تدوین فیلم «شوتینگا» اهدا شد.

حسن ایوبی پس از دریافت جایزه خود گفت: در این کار دستیار من که دخترم است و اتفاقا نوجوان هم هست سهم زیادی داشت این دیپلم افتخار را به دخترم النا تقدیم می‌کنم. در این بخش پروانه زرین بهترین دستاورد فنی به امیر ولی‌خانی و رضا محمودیان برای جلوه‌های بصری فیلم «شوتینگا» تعلق گرفت.

پروانه زرین دیگر این بخش را نیز داوود رحمانی مدیر فیلمبرداری فیلم «کوچ» دریافت کرد.

در بخش بهترین فیلمنامه هیات داوران هیچکدام از فیلمنامه‌ها را شایسته دریافت جایزه ندانستند.

در بخش بهترین کارگردانی، پروانه زرین به آرش معیریان برای کارگردانی فیلم «شوتینگا» اهدا شد.

معیریان پس از دریافت جایزه‌اش گفت: از گروهی که من را همراهی کردند تشکر می‌کنم. تدارکات ساخت این فیلم ظرف ۲۰ روز انجام شد، در ۲۳ روز در یک زیرزمین فیلمبرداری شد از ساعت ۶ عصر تا ۶ صبح چون در تهران برق قطع می‌شد و نمی‌توانستیم فیلمبرداری کنیم ۲۰ روز هم پس تولید آن شکل گرفت. این جایزه را به همه بچه‌های گروه سازنده تقدیم می‌کنم یک فیلم موفق ماحصل همدلی عزیزانی است که با نیت پاک کار را آغاز و به سرانجام می‌رسانند.

پروانه زرین بهترین پویانمایی سینمایی به «نگهبانان خورشید» رسید.

پروانه زرین بهترین فیلم کودک نیز به امیر رحیم‌زاده برای تهیه‌کنندگی فیلم «شوتینگا» رسید.

امیر رحیم‌زاده پس از دریافت جایزه خود گفت: ممنونم از میزبانی و برگزاری این جشنواره. این جایزه برای خانواده بزرگ «شوتینگا» است و با عشق به نگاه تک‌تک شما تقدیم می‌کنم امروز اگر تک تک شما فیلم را دیدید و عاشقانه دوستش داشتید عشقی بوده که ۱۵۰ نفر از عوامل آن را تبدیل به تصویر کردند شما بچه‌های سرزمین ما لایق بهترین‌ها و بهترین فیلم‌ها هستید امروز درک و فهم کودکان ما بسیار بالا رفته و امیدوارم باز هم بتوانیم برای شما فیلم بسازیم.

در بخش بهترین فیلم نوجوان، پروانه زرین به فریدون نجفی برای تهیه‌کنندگی فیلم «عروس چشمه» تعلق گرفت.

پروانه زرین بهترین بازیگر کودک را امیررضا رحمانی (فیلم کوچ) دریافت کرد.

فریدون نجفی که با گروه بازیگران خود روی صحنه حاضر شده بود، پس از دریافت جایزه گفت: این فیلم حاصل زحمت دوستانی بوده که یک فیلم مستقل را در استان فارس ساختند. از حبیب احمدی سرمایه‌گذار کار که ریسک کردند تشکر می‌کنم از رزا رییسی هم ممنونم. همه بچه‌هایی که اینجا روی صحنه هستند هم بسیار کمک کردند. از خانم الناز شاکردوست که نتوانست اینجا حاضر شود، تشکر می‌کنم. امیدوارم مشکل ایشان هم حل شود و دوباره به صحنه برگردد.

مادر محمد بحرانی هم که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته بود، گفت: این اولین بار بود که جلوی دوربین می‌رفتم.

او خطاب به بچه‌ها گفت: خوشحالم که شما را دیدم چون ما بچه‌های خیلی فهمیده‌ای در ایران داریم.

پروانه زرین جایزه صلح شهید بهنام محمدی به محمد اسفندیاری برای کارگردانی فیلم «کوچ» اهدا شد.

مهدی مطهر تهیه‌کننده که به نیابت از محمد اسفندیاری این جایزه را دریافت و از شهدای میناب یاد کرد.

او گفت: بهترین هدیه ما دیدن فیلم کنار دانش‌آموزان بود. این را هم باید بگویم محمد سر ضبط بود و ببخشید که نتوانست در این مراسم باشد.

جایزه آینه سینمای کودک و نوجوان در بخش سریال، برای سریال‌های «کارآگاهان کوچک» و «هتل بسیار بسیار عجیب» به مرکز کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما اهدا شد.

صادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان صداوسیما این جایزه را دریافت کرد.

جایزه آینه سینمای کودک و نوجوان در بخش فیلم به پویانمایی «یوز» محصول سازمان سینمایی سوره اهدا شد.

امیررضا مافی این جایزه را دریافت کرد.

جایزه ویژه میناب در بخش کودک به سیدجواد هاشمی برای کارگردانی فیلم «یکی میاد دنبالم» اهدا شد.

سیدجواد هاشمی پس از دریافت جایزه خود گفت: شأن بچه‌های این سرزمین بالاتر از این است که که چند فیلم کودک فقط برای حضور در این جشنواره ساخته شود باید روزی یک فیلم کودک در کشور ساخته شود فکر می‌کنم دیگر ساختن فیلم‌های فاخر برای بزرگترها بس است و باید برای کودکان فیلم ساخت رییس‌جمهور این مملکت در سازمان ملل با بچه‌ها شروع به صحبت کرد پس بچه‌ها مهم هستند و باید برای آن‌ها فیلم ساخت این گفتارها باید به رفتار تبدیل شود و فیلم خوب ساخته شود این هدیه را به بچه‌های میناب تقدیم می‌کنم.

جایزه ویژه میناب در بخش نوجوان نیز به میثم سجادی برای کارگردانی و سید محمدعلی داوودی برای تهیه‌کنندگی فیلم «ورکانا» تعلق گرفت.

داودی پس از دریافت جایزه خود از همه حضار خواست بایستند و گفت: از طرف «ورکانا» و با اجازه خانواده شهدا به ویژه شهدای میناب این جایزه را به کسانی تقدیم می‌کنم که اجازه ندادند میناب‌های دیگر در این کشور اتفاق بیفتد یعنی بچه‌های پدافند، بچه‌های موشکی و … بچه‌هایی که پای این کشور ایستادند و کیان این سرزمین را حفظ کردند.

جایزه داوران کودک و نوجوان به احمد درویشعلی‌پور برای کارگردانی فیلم «عموی بچه‌ها» رسید.

احمد درویش‌علی‌پور که با گروه بازیگران و سازندگانش برای دریافت این جایزه روی صحنه حاضر شد گفت: بیش از ۲۵ سال است که به شکل‌های مختلف برای بچه‌ها فیلم و سریال می‌سازم خوشحالم که برای بچه‌ها کار می‌کنم و خوشحالم که اینجا بچه‌ها ما را داوری کردند پس تا شما هستید ما حذف شدنی نیستیم.

فرضیایی هم که با بغض روی صحنه حاضر شده بود عنوان کرد: جای مادرم خالی است، برایش دست بزنید.

نظام‌دوست هم در سخنانی عنوان کرد: از همه عشقی که به ما دادید ممنونم این بسیار با ارزش است که شما ما را انتخاب کردید آنقدر قلب شما پاک است که بدون هیچ پیش زمینه‌ای ما را انتخاب کردید جای همه عوامل در اینجا خالی است امیدوارم همه سلامت باشید.

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